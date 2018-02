Dj Fabo - processo a Cappato Gli atti finiscono alla Consulta "Valutare reato di aiuto al suicidio" : Dj Fabo, il processo a Cappato finisce alla Consulta. I giudici rinviano la legge alla Corte: chiedono di valutare se sono costituzionali le norme che vietano l'aiuto al suicidio Segui su affaritaliani.it

Dj Fabo - la Corte nn giudica Cappato e rimanda gli atti alla Consulta : Una legge troppo vecchia davanti a valori e diritti cambiati nel tempo. La Corte d'assise di Milano, chiamata a giudicare il radicale Marco Cappato per avere aiutato a morire Dj Fabo (ovvero il disc jockey Fabiano Antoniani) prende atto di non poter né assolvere né condannare. E, a chiusura di un processo drammatico, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale perché, invece di Cappato, giudichi la legge.L'articolo 580 del codice ...

Dj Fabo - gli atti vanno alla Consulta : valuterà se il reato di aiuto al suicidio è costituzionale : La Corte d'Assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio nel processo...

Dj Fabo - sentenza rinviata per Marco Cappato : la Corte trasmette gli atti alla Consulta : Nulla di fatto sul caso di Dj Fabo. La Corte d'Assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al...

Dj Fabo - Cappato ai giudici : “Meglio condannato che assolto perché giudicate irrilevante il mio aiuto a Fabiano” : “Se dovesse essere giudicato irrilevante l’aiuto che ho dato a Fabiano, a una assoluzione preferisco una condanna”. Lo ha detto Marco Cappato, l’esponente dei radicali imputato per aiuto al suicidio a Milano per aver accompagnato Dj Fabo in Svizzera per mettere in atto la procedura della ‘dolce morte’, nelle sue dichiarazioni spontanee in aula. Dichiarazioni con cui ha rivendicato di essere “andato ad ...

Dj Fabo - Pm : 'Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato - non siamo gli avvocati dell'accusa come in altri ordinamenti. E lo Stato è ... : Anzi lo ha addirittura ritardato cercando di coinvolgerlo nella sua lotta politica per tentare di dargli una nuova prospettiva di vita'. 'Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato, non siamo gli ...

Dj Fabo - Cappato : riconoscere libertà scelta o meglio condanna : Milano, 17 gen. (askanews) 'A un'assoluzione per irrilevanza della mia condotta preferisco una condanna. Perchè io ho aiutato semplicemente una persona a esercitare il proprio diritto di libertà di ...

Dj Fanny : "Io - malato di Sla - rispetto Dj Fabo - ma voglio vivere. Con gli occhi scrivo canzoni. Baglioni - portami a Sanremo" : In comune con Dj Fabo, Andrea, ha più di una cosa: anche lui ama la musica, ama far ballare, ridere, divertire le persone al suono del suo mixer e della sua voce. Come Dj Fabo anche lui è costretto a letto, immobile, incapace di ogni movimento: la Sla da circa 5 anni ha invaso ogni parte della vita di questo giovane di 30 anni, rivoluzionandogliela, fino a condizionarla tutta. Ma le somiglianze fra Andrea Turnu e Dj Fabo si fermano ...

Dj Fabo/ Video - Marco Cappato dopo il biotestamento : "adesso vogliamo l'eutanasia' (Le Iene) : Dj Fabo: Video, Marco Cappato dopo l'approvazione del biotestamento in Parlamento fissa l'obiettivo della prossima legislatura, ottenere il via libera

Eluana - Fabo e gli altri : i casi che hanno smosso : Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Di battaglie ce ne sono volute tante. Così come tanti sono gli anni trascorsi da quando Piergiorgio Welby scelse di spegnere il respiratore che lo teneva in vita, iniziando ...

