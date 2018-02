Dj Fabo | fidanzata | sono molto felice

Dj Fabo - la fidanzata : “Cappato sarà assolto - confido sempre nell’intelligenza delle persone” : “Marco Cappato sarà assolto. Sarò ingenua, ma confido sempre nell’intelligenza delle persone. Ho ascoltato anche il pubblico ministero Tiziana Siciliano, come ha affrontato le minime sfumature e il fatto che abbia chiesto l’assoluzione è stato un grosso passo nella direzione del rispetto della volontà di Fabiano, e di tutti noi cittadini. Cappato ha solo aiutato una persona a scegliere quello che voleva scegliere”. Valeria ...

La fidanzata : «Quando Dj Fabo mi disse : “MI stai liberando un’altra volta”» : Il 9 febbraio Fabiano Antoniani, più conosciuto come Dj Fabo, compirebbe 41 anni. Pochi giorni dopo, il 14, è prevista la sentenza al processo contro Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni, che si è auto-accusato di averlo aiutato a morire in Svizzera, il 27 febbraio 2017. Il pubblico ministero di Milano ha chiesto l’assoluzione o, in alternativa, l’invio degli atti alla Corte Costituzionale affinché valuti se l’aiuto al suicidio sia da ...

La fidanzata di Dj Fabo : "Io e lui - liberi per sempre" : Il 15 febbraio esce il libro "Prometto di perderti", scritto dalla compagna Valeria Imbrogno. "Nella nostra storia ci siamo anche presi a botte, ma eravano...

Morte Dj Fabo - fidanzata e mamma : 'era quel che voleva - e noi l'accettammo : Il Senato deciderà domani la calendarizzazione della legge sul biotestamento, che ha voti trasversali e sarà l'ultima della legislatura. Alla Camera fu approvata sull'onda emotiva per suicidio ...

Dj Fabo - la fidanzata Valeria al processo Cappato : “Mi diceva ma che vita è questa?” : Valeria Imbrogno, fidanzata Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, morto in Svizzera a fine febbraio con il suicidio assistito, durante la sua testimonianza al processo a carico di Marco Cappato accusato di di aiuto al suicidio per averlo accompagnato nella clinica vicino a Zurigo. L'articolo Dj Fabo, la fidanzata Valeria al processo Cappato: “Mi diceva ma che vita è questa?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

SUICIDIO DJ Fabo/ Video - la testimonianza shock della fidanzata Valeria Imbrogno al Processo : SUICIDIO Dj FABO, Video: la testimonianza in lacrime della fidanzata Valeria Imbrogno e della madre Carmen Carollo in tribunale al Processo contro Marco Cappato(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 17:35:00 GMT)

Dj Fabo - parla la fidanzata : “Ecco cosa lo ha spinto a farla finita” : Non sopportava l’idea di restare cieco a vita. E’ stata soprattutto questa la “molla” che ha spinto Fabiano Antoniani, il 40enne milanese conosciuto come dj Fabo, a farla finita. Lo ha sottolineato la sua fidanzata Valeria Imbrugno durante la sua deposizione nell’aula del processo contro Marco Cappato, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni che accompagnò dj Fabo in Svizzera a morire e che, dopo essersi ...

La fidanzata di dj Fabo sul suicidio assistito : «Per lui è stata una vittoria» : «Non devi sentirti sconfitta, per me questa è una vittoria. Ora sarò energia nell’universo». Dj Fabo ha detto queste parole alla fidanzata Valeria prima di essere accompagnato in Svizzera per il suicidio assistito lo scorso febbraio. Quelle parole Valeria Imbrogno le ha ripetute questa mattina a Milano al processo in Corte d’Assise a Marco Cappato accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato Dj Fabo, Fabiano Antoniani, in quell’ultimo ...

Dj Fabo - la fidanzata racconta l'agonia nel silenzio dell'aula. La madre in lacrime : 'Gli dissi : vai Fabiano' : 'Non devi sentirti sconfitta, per me questa è una vittoria'. Sono le parole che Fabiano Antoniani , noto come dj Fabo , disse alla fidanzata Valeria poco tempo prima di andare a morire in una clinica ...

La fidanzata di Dj Fabo : La sua morte una vittoria utile : "Morendo si è sentito vivo e utile". Lo ha spiegato Valeria Imbrogno, fidanzata di Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo, morto in Svizzera con l'eutanasia."La libertà per lui era un valore molto importante su cui ha basato tutta la sua vita e scegliere di rendere pubblica la sua battaglia lo ha fatto sentire vivo e utile", ha detto ai giudici della Corte d'Assise di Milano chiamati a giudicare Marco ...

La fidanzata di Dj Fabo : "La morte fu la sua vittoria utile" : Con la battaglia "pubblica", Dj Fabo si sentì di nuovo "vivo e utile" e fece anche lo "sciopero della fame" per non essere fermato. Lo ha raccontato, in lacrime, Valeria, la fidanzata del 40enne che ...

Dj Fabo - la fidanzata : morire per lui è stata vittoria : Milano, 4 dic. (askanews) Ottenere il suicidio assistito in Svizzera è stata una 'vittoria' per Fabiano Antoniani. Soprattutto perché, con la sua battaglia pubblica a favore del fine vita, il 40enne ...