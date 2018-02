Diritti tv | il 54 | 5% di Mediapro passa ai cinesi di Orient Hontai

Diritti tv Serie A 2018-21 - domani in Lega ci sarà un incontro tecnico con MediaPro : La cinese Orient Hontai sta per acquisire la maggioranza della società spagnola MediaPro e così diventerà proprietaria dei Diritti tv dei calcio, spagnolo e italiano. Il fondo asiatico di investimenti ha chiuso il preliminare per acquisire il 54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di MediaPro e Globomedia controllata da Jaume Roures e Tatxo Benet, che continueranno a gestirla, per ...

Diritti tv - la Serie A nelle mani di Pechino : la maggioranza di MediaPro acquistata da un gruppo cinese : Ma quale spagnolo: il calcio italiano parla sempre più cinese. Non bastavano le squadre (con i risultati a dir poco altalenanti di Inter e Milan), adesso Pechino si è presa pure i Diritti tv della Serie A: quelli appena assegnati a MediaPro, che però subito dopo aver vinto l’asta della Lega calcio è passata di mano. Da oggi la società di marketing sportivo con sede a Barcellona è diventata a maggioranza cinese. E quindi di riflesso lo sarà anche ...

Diritti tv Serie A 2018-2021 - Pugnalin : "Mediapro tratterà con Sky" : Noi ci atteniamo ai fatti e aspettiamo con tranquillità possedendo già un'offerta di calcio e di sport in esclusiva molto forte. Nuovi operatori? Ben vengano, anche se fino adesso non si sono visti, ...

Pugnalin (Sky) : «Mediapro un broker - dovrà rivendere i Diritti. Ci aspettiamo un “Terzo Bando”» : Il vice presidente esecutivo Pugnalin è certo che gli spagnoli dovranno rivendere i diritti ai broadcaster come mediatori. E assicura che Sky non resterà senza Serie A. L'articolo Pugnalin (Sky): «Mediapro un broker, dovrà rivendere i diritti. Ci aspettiamo un “Terzo Bando”» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A / MediaPro vende a Sky e Mediaset - soddisfatto Malagò : Diritti Tv Serie A, MediaPro vende: Sky e Mediaset in prima fila, novità BeIn Sports per lo streaming. Iniziano le trattative per la vendita dei Diritti televisivi in Italia(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:22:00 GMT)

Malagò : 'Diritti Mediapro? Fatto bene prima' : 'Significa che prima hanno Fatto un buon lavoro' . Il presidente del Coni Giovanni Malagò parla nella nuova veste di commissario della Lega calcio di Serie A commentando da Pyeongchang l'assegnazione ...

Sky : «Collaborare con MediaPro? Compreremo Diritti da chi ha obbligo di venderli» : Nella partita dei diritti tv della Serie A ora la palla è all'Antitrust. Entro 45 giorni dovrà dare il via libera all'assegnazione a MediaPro, in toto o con alcuni limiti, oppure dichiararla inammissibile. Nell'ultima ipotesi la Lega, con l'advisor Infront, non avendo tempo per un nuovo bando procederebbe realizzando un canale tematico «con due partner ben lieti di sostenerlo», come ha spiegato l'ad di Infront, Luigi De ...

Sky : «Collaborare con MediaPro? Compremo Diritti da chi ha obbligo di venderli» : Nella partita dei diritti tv della Serie A ora la palla è all'Antitrust. Entro 45 giorni dovrà dare il via libera all'assegnazione a MediaPro, in toto o con alcuni limiti, oppure dichiararla inammissibile. Nell'ultima ipotesi la Lega, con l'advisor Infront, non avendo tempo per un nuovo bando procederebbe realizzando un canale tematico «con due partner ben lieti di sostenerlo», come ha spiegato l'ad di Infront, Luigi De ...

Sky : 'Collaborare con MediaPro? Noi compriamo Diritti tv' : ROMA - 'Collaborare con MediaPro? Noi prima di tutto compriamo diritti e compreremo i diritti della Serie A da chi ha l'obbligo di venderli'. Così Riccardo Pugnalin, Executive Vice President ...

Sky : 'Collaborare con MediaPro? Noi compriamo i Diritti tv' : ROMA - 'Collaborare con MediaPro? Noi prima di tutto compriamo diritti e compreremo i diritti della Serie A da chi ha l'obbligo di venderli'. Così Riccardo Pugnalin, Executive Vice President ...

Sky - MediaPro? Noi compriamo Diritti tv : MILANO, 6 FEB - "Collaborare con MediaPro? Noi prima di tutto compriamo diritti e compreremo i diritti della Serie A da chi ha l'obbligo di venderli". Così Riccardo Pugnalin, Executive Vice President ...

Diritti tv Serie A 2018-21 - per ok a Mediapro fino a 3 mesi e mezzo tra Antitrust e Agcom : L'Antitrust dovra' dare il via libera all'operazione che vede i Diritti tv assegnati a Mediapro come intermediario indipendente ma successivamente dovra' intervenire anche l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: nel complesso per il disco verde degli organismi di garanzia potrebbero passare fino a tre mesi e mezzo. In questi giorni la societa' spagnola la cui proposta e' stata accettata dalla Lega di Serie A inviera'...

Serie A - Diritti tv a MediaPro/ Calcio - Infront : gli abbonati Sky e Mediaset non devono preoccuparsi : Diritti tv, ufficiale: MediaPro si prende la Serie A. Cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio. Le ultime notizie sull'accordo 2018-2021(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:39:00 GMT)

Lega di serie A pronta al voto uno sgarbo al commissario Malagò. Diritti tv - adesso Sky tratterà con Mediapro : tratterà tenendo presenti i suoi quasi 5 milioni di abbonati e il fatto che in questi anni ha investito miliardi nello sport italiano. Sky in futuro ha già la Champions, la Europa League, gli Europei ...