Di Maio | ' Sul fondo per le Pmi abbiamo versato 23 milioni di euro'

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 febbraio : Renzi dà del Craxi a Di Maio - ma ha più inquisiti di B : Il caso Il pulpito di Renzi: un Pd da record con 27 indagati L’ex rottamatore è attento ai 5Stelle ma dimentica i suoi guai. I candidati inquisiti, la Consip, le banche, la rete di Buzzi di Marco Franchi Il sorpasso di Marco Travaglio Ieri facevo i conti degli inquisiti nelle liste e ho scoperto un Fatto davvero avvincente: il Pd ha superato Forza Italia. Se c’era una certezza, fino alle scorse elezioni del 2013, era che il Pd, per quanti ...

"Via chi ha tradito" - tuona di Maio. Il punto della situazione sul caso rimborsi : Luigi Di Maio assicura che le mele marce saranno allontanate dal Movimento 5 stelle, ma il clamore suscitato dall'inchiesta delle Iene sull'affaire 'rimborsopoli' non diminuisce. L'ammanco ammonterebbe a un milione di euro e il Movimento ha avviato un'inchiesta interna: "Stiamo facendo tutte le verifiche" garantisce il candidato premier e vicepresidente della Camera dopo essersi recato di prima mattina ...

Rimborsi 5 stelle - la base sta con Luigi Di Maio. Su Facebook insulti alle Iene : Il post su Facebook di Luigi Di Maio, a proposito del servizio delle Iene sui Rimborsi dei 5 stelle, raccoglie il plauso della base pentastellata. Tanto che in meno di un'ora ottIene 22mila condivisioni e 5mila commenti. Di tutt'altro tenore le parole indirizzate nei confronti di Filippo Roma, l'inviato delle Iene, che vIene attaccato duramente. Anche sul proprio profilo."Tempo un paio di giorni - commenta tra gli altri Francesco - e la gente ...

M5s - Grillo sul palco con Di Maio : “Dire che siamo tutti uguali è alibi per non fare nulla” : Dopo aver separato il suo blog dal Movimento 5 stelle Beppe Grillo ricompare sul palco di Torre del Greco, accanto a Luigi Di Maio in una delle tappe del tour elettorale. E lo fa in uno dei momenti più difficili del Movimento, con il caso “rimborsopoli” scoppiato dopo l’inchiesta de Le Iene. “Luigi ha detto bene, se vi dicono che tanto sono tutti uguali, questo è l’alibi che si crea uno per non fare nulla – ...

M5S - Rimborsi - Di Maio 'I bonifici ci sono - guardate sul sito' : Luigi Di Maio non ci sta con quello che definisce da sempre "un accanimento mediatico riservato quasi esclusivamente, e con toni tutti ad hoc, al Movimento." Oramai sappiamo che non tutti gli esponenti 5 Stelle vedono i giornalisti come macchiette asservite al potente di turno. Non si può neanche negare che molta stampa sia nazionale che estera, abbia spesso puntato il dito su presunte irregolarità dei 5 Stelle, quando molti altri partiti ne ...

Renzi : "Di Maio ricorda Craxi sul mariuolo Chiesa" : "E' impressionante quello che sta accadendo coi 5 Stelle . Ci fanno la morale ma si sono trasformati in un'arca di Noè su cui stanno salendo truffatori, scrocconi, riciclati e massoni. Querelatemi se ...

M5s - Beppe Grillo sul palco insieme a Di Maio a Torre del Greco : segui la diretta : Beppe Grillo e Luigi Di Maio sono arrivati in piazza Santa Croce a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per il tour elettorale del Movimento 5 stelle. Nella piazza, gremita nonostante il pomeriggio di pioggia, il palco su cui parlerà il candidato premier L'articolo M5s, Beppe Grillo sul palco insieme a Di Maio a Torre del Greco: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio - il retroscena sulla spaccatura con Beppe Grillo : Gigino accetta un premier non grillino : Da un lato Grillo rilancia il tema della riduzione dell'orario di lavoro, dall'altro Di Maio prova a fare il conciliante con il mondo degli imprenditori e della finanza. Dietro a quel che può ...

M5S - Di Maio : i bonifici risultano sul nostro sito : Infine non è mancata una stoccata al mondo dell'informazione. "Vedo - ha detto - ancora una grossa sproporzione dell'informazione italiana nei nostri confronti. Mi dispiace dirlo, ma soprattutto da ...