Derby di Torino | i granata “sperano” di finire la gara in 11…

Torino-Juventus : probabili formazioni del Derby della Mole : Torino-Juventus è l’appuntamento più importante del prossimo turno di campionato. Le due formazioni torinesi stanno infatti attraversando un ottimo momento di forma e lo scontro diretto promette incertezza e spettacolo trattandosi inoltre di una stracittadina. I padroni di casa dopo il cambio di allenatore, che ha visto Mazzarri subentrare a Mihajlovic, hanno collezionato tre vittorie e due pareggi mantenendo inviolata la propria porta nelle ...

Juventus - Mandzukic e Khedira infortunati. A rischio il Derby con il Torino : Secondo quanto riportato da Premium Sport il primo ha accusato un problema ai flessori e difficilmente sarà disponibile contro i granata, mentre l'attaccante croato è ancora alle prese con un ...

Juventus infortuni ultimissime : Khedira e Mandzukic a rischio Derby di Torino : Invece di svuotarsi, l'infermeria della Juventus accoglie nuovi pazienti illustri dopo l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, terminata 2-2. Il centrocampista tedesco Sami Khedira è uscito nel secondo posto e, secondo Premium Sport, è a forte rischio per il derby contro il Torino, in programma domenica 18 febbraio alle 12.30. Per Khedira un problema ai flessori. Pure Mario Mandzukic, a un quarto d'ora dal ...

Derby Torino-Juventus : oggi il via alla vendita libera dei biglietti : La Maratona però è già sold-out e anche in Primavera restano pochissimi biglietti: il mondo granata, all'appuntamento con i cugini bianconeri, proprio non vuole mancare. Tags: Torino , Juventus , ...

Torino - con Mazzarri è un ritmo da big. E adesso c'è il Derby con la Juve : Implacabile in casa, attento in trasferta. Risultato, 11 punti in 5 partite, e un dato che può far sorridere i tifosi granata: se il campionato fosse cominciato nel girone di ritorno, questo sarebbe ...

Torino : ridotta la squalifica a Mazzarri - sarà in panchina nel Derby : Torino: ridotta la squalifica a Mazzarri, sarà in panchina nel derby La Corte sportiva d’appello nazionale della Figc ha infatti “parzialmente accolto” il ricorso del club granata, riducendo la sanzione Continua a leggere L'articolo Torino: ridotta la squalifica a Mazzarri, sarà in panchina nel derby sembra essere il primo su NewsGo.

Torino - ridotta squalifica di Mazzarri : ci sarà nel Derby : Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina nell'atteso derby contro la Juventus di domenica 18 febbraio. La Corte sportiva d'appello nazionale della Figc ha infatti "parzialmente accolto" il ...

Torino - accolto il ricorso per la squalifica di Mazzarri : al Derby ci sarà : Torino - Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina nell'atteso derby contro la Juventus di domenica 18 febbraio. La Corte sportiva d'appello nazionale della Figc ha infatti 'parzialmente accolto' ...

Torino - sarà in panchina nel Derby : squalifica ridotta - i dettagli : La squalifica di due giornate comminata dal giudice sportivo al tecnico del Torino Walter Mazzarri è stata ridotta ad una sola giornata. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha parzialmente accolto il ricorso del club granata contro la squalifica del tecnico che dunque salterà solo la gara contro il Chievo Verona, alla quale dovrà assistere dalla tribuna. sarà invece regolarmente in panchina nel sentitissimo derby contro la Juventus, gara che i ...

Serie A - gli squalificati : Torino - Mazzarri salterà il Derby : Serie A, gli squalificati: Torino, Mazzarri salterà il derby Il Giudice Sportivo ha squalificato otto giocatori, tutti per un turno. Continua a leggere L'articolo Serie A, gli squalificati: Torino, Mazzarri salterà il derby sembra essere il primo su NewsGo.

Torino - 2 giornate a Mazzarri : non sarà in panchina nel Derby : Torino - Il giudice sportivo ha inflitto due turni di squalifica a Walter Mazzarri 'per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale ...

Torino : Cairo esonera Mihajlovic dopo il ko nel Derby. Pronto Mazzarri : Via il tecnico serbo dopo la sconfitta nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Decisione nella notte, ufficialità in mattinata

Torino - Mihajlovic verso l'esonero dopo il ko nel Derby di Coppa Italia : ROMA - L'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Juventus è stata molto probabilmente l'ultima partita di Mihajlovic sulla panchina del Torino . Nella notte infatti sarebbe arrivata la ...

Mihajlovic esonerato dal Torino dopo il ko nel Derby di Coppa Italia : Il ko nel derby di Coppa Italia è costato la panchina al tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic. Nella notte il presidente Urbano Cairo ha esonerato l'allenatore granata dopo l'ennesimo risultato al di ...