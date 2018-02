DAVID BORRELLI VS M5S?/ Come Tavolazzi e Pizzarotti - strappo con Casaleggio : Di Maio - “è irreperibile” : DAVID BORRELLI vs M5s, Come Tavolazzi e Pizzarotti nuovo strappo con Casaleggio? Di Maio, "è irreperibile, non mi risponde al telefono". Le ultime notizie sull'eurodeputato(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:53:00 GMT)

Chi è DAVID BORRELLI - l'europarlamentare che ha lasciato il M5S : Grillino della prima ora, imprenditore, 46 anni, ex-membro del triumvirato che controlla la piattaforma Rousseau. Un bel problema per Luigi Di Maio

Luigi Di Maio : "DAVID BORRELLI non mi risponde al telefono" : "Non l'ho sentito e nemmeno mi ha risposto al telefono". A dirlo è Luigi Di Maio a proposito dell'addio al gruppo del Movimento 5 stelle "per motivi di salute" dell'europarlamentare David Borrelli."Tutti i candidati nelle nostre liste chiedono al ministero dell'Economia di pubblicare quanto hanno restituito dei loro stipendi - afferma Di Maio arrivando al ministero dell'Economia, dove ha consegnato le richieste dei candidati . Spero entro ...

M5S - lascia l'europarlamentare DAVID BORRELLI - fedelissimo di Casaleggio. "Motivi di salute" : "Sscelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Prendiamo atto che Borrelli non fa piu' parte del Movimento 5 Stelle" ha annunciato in una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo. Borrelli dal 2014 al gennaio 2017 e' stato copresidente assieme a Nigel Farage del gruppo parlamentare Europa della Liberta' e della Democrazia Diretta presso il Parlamento europeo

Luigi Di Maio - la bomba a Bruxelles : DAVID BORRELLI - uomo di Casaleggio - lascia il M5s : In Italia lo conoscono gli addetti ai lavori, ma a Bruxelles David Borrelli è il capo del Movimento 5 Stelle . Anzi, era, perché l'europarlamentare si è clamorosamente dimesso dal gruppo parlamentare ...

DAVID BORRELLI lascia il Movimento 5 stelle : L’eurodeputato David Borrelli ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo dei non iscritti. Lo annuncia a sorpresa Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo. Borrelli ha comunicato alla delegazione...

DAVID BORRELLI - uno dei fondatori di Rousseau - lascia M5S "per motivi di salute" : Per il Movimento 5 Stelle è una perdita importante. L'europarlamentare David Borrelli, uno dei fondatori dell'Associazione Rousseau insieme a Davide Casaleggio e Max Bugani, ha annunciato la decisione di non far parte più del gruppo M5S a Bruxelles, una scelta "obbligata" da "motivi di salute". Il Pd fa ironia però su questa decisione."Questa mattina l'eurodeputato David Borrelli ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo ...