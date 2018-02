Daria Bignardi | ' Ho avuto un tumore La chemio fa schifo ma serve'

Daria Bignardi racconta il tumore : 'Mentre scrivevo mi sono ammalata' : ' Chi è ammalato considera la propria malattia il centro del mondo, ma anche se ho rispetto per chi sta soffrendo in questo momento, parlare pubblicamente della malattia in generale, o peggio ancora ...

Daria Bignardi parla per la prima volta della sua malattia : “Ho avuto un tumore al seno. La chemioterapia fa schifo ma serve” : “Ho scoperto di avere un tumore facendo una mammografia di controllo appena terminata l’ultima stagione delle Invasioni barbariche“. Daria Bignardi ha deciso rompere il silenzio e, in un’intervista a Vanity Fair, racconta di aver avuto un tumore al seno. Di essersi sottoposta alla chemioterapia e di aver indossato una parrucca quando perse i capelli. Finora non ne aveva mai parlato e in pochissimi erano a conoscenza della sua ...

Daria Bignardi : «Io - l’amore e l’ansia» : Genesi di un romanzo: «Era tutta la vita che volevo scrivere una storia dove fosse l’ansia a guidare il racconto. Come Lea, la protagonista, ho avuto una madre malata di ansia ossessiva e per anni, avendo detestato l’ansia di mia madre e adorato lei, ho rimosso l’idea di soffrirne. Poi ho capito che invece l’ansia dominava anche me, anche se me lo nascondevo e lo nascondevo agli altri. Alla fine mi sono arresa, l’ho accettata, l’ho usata, ho ...

