Dai rifiuti alle bioplastiche Il progetto della Provincia

Dai rifiuti eccellenti alle drastiche bocciature : tutti i naufraghi mancati de L'Isola dei Famosi 13 : A L'Isola dei Famosi 13 ci saranno tanti Vip, ma vi siete chiesti chi ci sarebbe potuto essere e che per un motivo o per un altro ha dovuto rinunciare all'idea? Ecco tutti i nomi naufraghi mancati, ...

Metano verde Dai rifiuti : no unanime all'impianto : Folla per discutere il progetto. Il sindaco: nessun materiale da fuori. Molti i timori per l'ambiente e il prezzo dei terreni. E spunta l'ipotesi referendum

Rifiuti - lEmilia-Romagna accoglie la richiesta Daiuto del Lazio : La Regione Emilia-Romagna accoglie la richiesta d'aiuto del Lazio per lo smaltimento di "piccole quantità prestabilite" di Rifiuti, "per un periodo limitato e tassativamente non reiterabile". Lo ha ...

Bali : spiagge invase Dai rifiuti - addio paradiso dei turisti : Ora è tutto cambiato.Quarto Paese al mondo in fatto di popolazione, con i suoi 255 milioni di abitanti, l'arcipelago indonesiano è il secondo produttore mondiale di rifiuti marini dopo la Cina, con 1,...

Roma invasa Dai rifiuti : i cittadini danno fuoco ai cassonetti : La spazzatura galleggiava per le strade. Molti quartieri sono ancora ricoperti di rifiuti. Dopo le feste di Natale, a Roma è di nuovo emergenza. La corsa dell'Ama per pulire la città è stata rallentata da piogge e allagamenti e i sindacati minacciano uno sciopero per gennaio.I cittadini, in segno di protesta, hanno incendiato cassonetti e cumuli di spazzatura: numerose le segnalazioni da tutte le parti della città.OstiaCome riporta il ...

Sommersi Dai rifiuti hi-tech : 52 - 2 milioni di tonnellate nel 2021 : Lo stima il rapporto "Global E-waste Monitor 2017" pubblicato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Ma per cambiare rotta basta poco

Giunta Raggi - Dai trasporti ai rifiuti : l'Authority boccia i servizi di Roma : Pollice verso per raccolta rifiuti, pulizia della città e trasporto pubblico. Rating positivo per gli asili nido. Valutazione in calo ma sopra la sufficienza per la cura del verde. Giudizio in discesa ...