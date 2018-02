Curling | Olimpiadi PyeongChang 2018 | domani l’Italia affronta gli Stati Uniti | serve una

Olimpiadi Invernali 2018 - Curling - l'Italia s'impone sulla Svizzera : domani gli Stati Uniti : Alle Olimpiadi Invernali 2018 il team azzurro del Curling strappa una vittoria fondamentale alla Svizzera per 7-4, dopo la sconfitta contro il Canada Grande vittoria dell'Italia del Curling nella ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di mercoledì 14 febbraio : Curling eccellente - Marchei-Hotarek incantano : Con tante cancellazioni a causa del vento, è stato un mercoledì 14 febbraio piuttosto scarno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Non sono mancati, tuttavia, spunti positivi per i colori azzurri. Andiamo a scoprire le pagelle della giornata. ITALIA curling, 8: semplicemente fantastici! Non poteva esserci debutto migliore per Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin, Daniele Ferrazza ed Andrea Pilzer. Prima tengono testa ai maestri ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Italia stratosferica! Gli azzurri si mangiano la Svizzera - arriva la prima vittoria : Un’Italia letteralmente commovente ha vinto la sua prima partita nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A dodici anni dalla nostra ultima apparizione a cinque cerchi, conclusa con i quattro indimenticabili successi di Torino 2006, gli azzurri tornano a festeggiare sul ghiaccio al termine di una partita letteralmente spettacolare: degli autentici gladiatori sconfiggono la Svizzera per 7-4 e rimangono ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canda e Svezia vincono ancora - sorprendente successo del Giappone con la Norvegia : La seconda sessione del round robin maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ha regalato la prima gioia all’Italia, che ha superato brillantemente la Svizzera per 7-4. Arrivano poi le vittorie di Canada e Svezia, che si confermano in testa, mentre il Giappone batte all’esordio la Norvegia. Partiamo dal big match tra i campioni uscenti del Canada, capitanati dallo skip Kevin Koe e la Gran Bretagna di Kyle Smith. Una partita molto ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Svizzera 7-4 - memorabile trionfo degli azzurri! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : l’Italia sfida la Svizzera nel Curling. Ottavi Nagler-Malleier : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : l’Italia sfida la Svizzera nel Curling. Ora il doppio di slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling maschile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 01.05 Danimarca vs Svezia (maschile, prima giornata): 5-9 01.05 Canada vs Italia (maschile, prima giornata): 5-3 01.05 Corea del Sud vs USA (maschile, prima giornata): 7-11 01.05 Svizzera vs Gran ...

