Curling | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Canada-Italia 5-3 | lottano gli azzurri ma

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : debuttano gli azzurri! Italia-Canada 2-4 dopo otto End. Più tardi la Svizzera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : posticipato l’inizio della gara di slalom femminile - le azzurre ci riprovano nel biathlon. Debutta l’Italia del Curling - c’è Alessandro Pittin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

Olimpiadi invernali - marito e moglie vincono il bronzo nel Curling : I russi Bryzgalova e Krushelnitckii sul terzo gradino del podio, ma la loro unione va oltre lo sport

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : esordio di fuoco per l’Italia - prima il Canada e poi la Svizzera : l’Italia del Curling affronterà subito nella prima sessione del round robin la nazione più quotata di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang, ovvero il Canada dello skip Kevin Koe. La squadra azzurra formata da Joel Retornaz (third e skip), Amos Mosaner (fourth), Simone Gonin (second), Daniele Ferrazza (lead) e Andrea Pilzer (alternate) dovrà quindi fare l’impresa della vita per aprire con un successo questo torneo, ma c’è un precedente che ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada domina la finale con la Svizzera e conquista il primo storico oro nel doppio misto : Il Canada ha vinto il primo torneo di Curling misto alle Olimpiadi. Questo è il verdetto della finale di PyeongChang in cui la coppia formata da John Morris e Kaitlyn Lawes ha sconfitto nettamente la Svizzera di Martin Rios e Jenny Perret con il punteggio di 10-3. Una partita iniziata in modo equilibrato, con il Canada che apre con il vantaggio dell’hammer e realizza due punti, ma la Svizzera risponde subito e si torna in parità (2-2). Nel ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani parte il torneo femminile. Canada favorito - ma attenzione a Gran Bretagna e Svezia : Continuano le emozioni del Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. domani prenderà il via torneo femminile, con la prima delle dodici sessioni previste per il round robin, al termine delle quali le migliori quattro classificate accederanno alle semifinali. Andiamo quindi ad analizzare le favorite. La nazione più accreditata per chiudere in testa alla graduatoria è il Canada, che cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni ...

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Canada alla ricerca del poker tra gli uomini - ma la Svezia non ci sta. Italia outsider per la sorpresa : Presente alla prima edizione delle Olimpiadi invernali, quella di Chamonix 1924, il Curling ha fatto ritorno alla rassegna a cinque cerchi a Nagano 1998, dopo alcune edizioni come sport dimostrativo. Nelle cinque edizioni olimpiche del Curling contemporaneo, il Canada ha sempre raggiunto la finale del torneo maschile, vincendo la medaglia d’oro nelle ultime tre edizioni: la nazionale nordamericana potrebbe centrare un quarto successo ai ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : OAR vince il bronzo nel torneo misto - Norvegia battuta 8-4 : Gli atleti olimpici della Russia hanno vinto la medaglia di bronzo nel torneo di Curling misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Anastasia Bryzgalova e Aleksandr Krushelnitckii hanno sconfitto la Norvegia per 8-4. La coppia scandinava composta da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten ha provato a difendersi dall’onda d’urto dei Campioni del Mondo 2016 che però hanno messo il turbo negli ultimi tre end, vincendoli tutti ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i campioni iridati della Svizzera sfidano il Canada per il primo titolo olimpico del doppio misto : Canada e Svizzera si sfideranno per conquistare il primo titolo olimpico del doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Le due squadre hanno rispettato il pronostico della viglia e ora si affronteranno per ottenere una storica medaglia d’oro. Andiamo quindi ad analizzare le due formazioni che vedremo in finale. Partiamo dal Canada, dove la mossa di puntare sull’inedita coppia formata da John Morris e Kaitlyn Lawes è ...

