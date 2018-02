Credit Suisse | Thiam difende prodotto legato alla volatilità

Credit Suisse - nel 2017 ha perso 983 milioni franchi : Roma, 14 feb. , askanews, Perdite in netto calo per il colosso bancario svizzero Credit Suisse, che archivia il 2017 con un 'rosso' di 983 milioni di franchi , 851 milioni di euro, , in calo rispetto ...

Credit Suisse in rosso per il terzo anno consecutivo : Teleborsa, - Non migliorano i conti di Credit Suisse , che ha chiuso in perdita l'esercizio fiscale per la terza volta consecutiva. Nel 2017 la banca svizzera ha registrato un risultato netto negativo ...

Credit Suisse in rosso per il terzo anno consecutivo : Non migliorano i conti di Credit Suisse , che ha chiuso in perdita l'esercizio fiscale per la terza volta consecutiva. Nel 2017 la banca svizzera ha registrato un risultato netto negativo pari a 983 ...

Credit Suisse chiude 2017 con una perdita - pesa riforma fiscale Usa : La riforma fiscale statunitense impatta anche sui conti di Credit Suisse che chiude il 2017 in rosso. Il big bancario svizzero ha archiviato l'esercizio passato con una perdita di 983 milioni di ...

Credit Suisse : perdita di 983 milioni nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Credit Suisse : perdita di 983 milioni nel 2017 : Cifre rosse per Credit Suisse nel 2017. La seconda banca elvetica ha comunicato oggi di aver accusato lo scorso anno una perdita netta di 983 milio...

GE : cinque anni ad ex gestore patrimoniale di Credit Suisse : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Patrice Lescaudron - cinque anni di prigione all'ex gestore Credit Suisse che ha rubato 47 milioni di franchi ai clienti : Le sue proprietà - oltre alla sua reggia in Svizzera, valutata 2,4 milioni di franchi svizzeri, ci sono anche due appartamenti in un resort in Sardegna , l'equivalente di $10 milioni in asset e altri ...

Patrice Lescaudron - l'ex gestore Credit Suisse che ha rubato soldi ai clienti sconterà cinque anni di prigione : Patrice Lescaudron, ex gestore di Credit Suisse, è stato giudicato colpevole di aver dirottato fondi dai conti dei suoi clienti, nell'ambito di quello che si è confermato uno dei crimini finanziari ...

Credit Suisse prima vittima della paura : Alla fine, Credit Suisse ci ha rimesso 480 milioni di dollari e ha perso la sua scommessa. Quella contro la paura sui mercati, plasticamente rappresentata dall'indice Vix che ne misura la volatilità. ...

Credit Suisse annuncia chiusura XIV ETN : polverizzati in un istante 1 - 5 miliardi di dollari : La notizia tanto temuta, alla fine, arriva: Credit Suisse inizierà a chiudere il fondo XIV ETN; d'altronde, è lo stesso prospetto a stabilire la procedura per iniziare a liquidare un prodotto short ...

Credit Suisse e General Electric Ecco chi c'è dietro il fondo Gip Italo può decollare verso Gatwick : In giornata il Cda di Ntv – Italo dovrebbe decidere se accettare l’offerta di Global Infrastructure Partners III o proseguire con l’Ipo a Piazza Affari. Il fondo infrastrutturale fa capo a una joint-venture tra Credit Suisse e General Electric lanciata nel 2006 per investire in particolare nei settori delle infrastrutture per i trasporti, l’energia e l’acqua. Negli anni il patrimonio gestito è salito a oltre 40 miliardi di dollari, mentre le ...

Shock volatilità : VIX +300% in un mese - crollano le puntate short XIV. Ed è una brutta notizia per Credit Suisse : Credit Suisse paga la sua esposizione verso il mercato degli XIV ETN, che ha essa stessa creato lanciando il VelocityShares daily inverse VIX short-term ETN, ovvero l'ETN che shorta l'indice VIX della ...

Shock volatilità - ETN XIV sospesi dal trading. Credit Suisse scivola di oltre -4% : Le contrattazioni del VelocityShares daily inverse VIX short-term ETN, ovvero dell'ETN di breve termine che shorta l'indice VIX della volatilità e che è stato creato da Credit Suisse, sono state ...