Corbellati Missile - A Ginevra l' hypercar da 1 800 CV

quattroruote

: Il Salone di Ginevra ospiterà il debutto mondiale della #Corbellati #Missile, un'hypercar da 1.800 CV e 500 km/h di… - quattroruote : Il Salone di Ginevra ospiterà il debutto mondiale della #Corbellati #Missile, un'hypercar da 1.800 CV e 500 km/h di… - fabioferrero71 : RT @_clairebal: Corbellati Missile, da Tenerife il razzo da 1.800 CV che vuole toccare i 500 km/h @LaStampa -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Il prossimo Salone diospiterà la nascita di un nuovo marchio, la. L'azienda, fondata da una famiglia italiana di gioiellieri, ha un semplice obiettivo: creare l'auto più veloce al mondo. Proprio per questo durante la kermesse svizzera verrà presentata in anteprima mondiale la, unache punta a superare i 500 km/h di velocità massima., di nome e di fatto. Laha sviluppato la sua prima sportiva partendo da zero: tutte le parti dell'auto, fatta eccezione per alcune componenti meccaniche, sono state progettate minuziosamente e saranno assemblate a mano per garantire la massima qualità. Il telaio e la carrozzeria sono di fibra di carbonio e si abbinano a sospensioni a doppio quadrilatero, sia all'anteriore, sia al posteriore: l'assetto autolivellante è di tipo pneumatico e sfrutta molle ad aria controllate elettonicamente. ...