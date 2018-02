Conti sbagliati | nel programma Pd troppi deficit

Legge di Bilancio - sbagliati i Conti sul 2020. Il testo ritorna in Commissione per un ritocco : A pochi metri dall’arrivo la manovra deve fermarsi ai box. Colpa di qualche errore di calcolo. O più semplicemente dell’effetto di qualche regalia di troppo in un clima più da campagna elettorale che da Paese ancora in grossa crisi. Fatto sta che il ddl Bilancio approdato in aula la mattina di giovedì 21 dicembre è stato subito rispedito in Commissione Bilancio a causa, riferiscono le agenzie di stampa, di alcune questioni legate ...