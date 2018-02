Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 14 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi mercoledì 14 febbraio l’Italia si gioca delle carte interessanti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi giocano il tutto per tutto nell’individuale di biathlon. Occhi puntati anche sulla squadra di curling maschile che inizia la propria avventura. Speriamo nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica, in Programma anche il Programma corto delle coppie di artistico e il doppio ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e gli azzurri in gara nel doppio. Gli orari e Come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo la conclusione delle prove in singolo, maschile e femminile, il programma dello Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 passa al plurale, con il doppio maschile. Le due manche in programma si disputeranno nella sola giornata di domani con la prima run prevista per le 12.20, mentre la seconda dovrebbe scattare alle 13.30. I grandi favoriti di questa prova sono Toni Eggert e Sascha Benecken vincitori, o per meglio dire ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara nei 1000 metri. Gli orari e Come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Quinto titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 1000 metri femminili. Tra le 32 atlete qualificate per la gara ci sono anche due italiane: Yvonne Daldossi e Francesca Bettrone. Francesca Bettrone è 29a in Coppa del Mondo con 38 punti, 36 dei quali conquistati nell’ultima tappa di Erfurt, mentre Yvonne Daldossi è 36a con 29 punti, ottenuti ...

Juventus-Tottenham Streaming e diretta tv : Come vedere la partita : Juventus-Tottenham Streaming: le info per Streaming e diretta TV della partita. Fischio d'inizio della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League alle ore 20,45

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (mercoledì 14 febbraio). Tutti gli orari e Come vedere le gare in tv : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio FIGURA coppie artistico – programma ...

Juventus-Tottenham : Come vedere la partita in tv e in streaming : All'Allianz Stadium è tutto pronto: va in scena il grande spettacolo della Champions League. Ottavi di finale molto complicati per la Juventus di Max Allegri, arriva a Torino il Tottenham allenato da...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara in slalom. Gli orari e Come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prosegue con lo slalom femminile. Sarà la prima gara per le donne, dopo il rinvio per forte vento del gigante. La speranza è che il meteo possa concedere una tregua allo Yongpyong Resort, sed della gara tra i paletti stretti. La favorita sarà Mikaela Shiffrin, regina dello slalom, con Wendy Holdener, Frida Hansdotter e Petra Vlhova pronte a contrastarla. Ci proveranno ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara nella 15 km. Gli orari e Come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo gli inseguimenti vinti dalla tedesca Laura Dahlmeier e dal francese Martin Fourcade, il programma del Biathlon alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 passa alla 15km femminile previsto nella giornata di domani, mercoledì 14 febbraio, con partenza fissata per le ore 12.05 italiane, le 20.05 coreane. Terza gara del ricco programma della kermesse con i cinque cerchi e, probabilmente, la gara più dura e selettiva del lotto. Quindici chilometri nei ...