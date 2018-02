Come trasferire chat WhatsApp

Come trasferire messaggi Whatsapp : Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e conta 1,2 miliardi di utenti. Con una mole di utenti del genere possiamo provare ad immaginare quanti messaggi possano essere scambiati ogni giorno e quante volte sopraggiunge la necessità di trasferirli per cambiare dispositivo (magari passando da iPhone a dispositivo Android e viceversa). Ma Come si fa? Scopriamolo insieme! Indice: Come salvare le chat di ...

Come trasferire contatti da iPhone a Android : Avete da poco cambiato smartphone? Siete passati da iPhone ad Android? Forse ciò che volete sapere è Come importare i vostri dati nello smartphone che avete appena acquistato. trasferire la rubrica dei contatti iPhone su Android è una procedura piuttosto semplice che però in pochi utilizzano. Di solito ci si concentra più su Come non perdere le proprie foto o le conversazioni di Whatsapp. Ma avete mai pensato al disastro che sarebbe quello di ...

Come trasferire file Android : trasferire file dallo smartphone ad altri dispositivi è un’abitudine da prendere in seria considerazione soprattutto se si vogliono conservare dati importanti, i quali potrebbero essere persi durante un imprevisto (qui, ad esempio, una guida su Come recuperare foto perse). Quest’ultima procedura è solitamente conosciuta Come backup di dati e non solo ci permette di tutelare i nostri dati, ma anche di gestire in maniera ottimale lo spazio di ...

Come trasferire foto da iPhone a PC (e viceversa) : Il sistema operativo sviluppato per i dispositivi Apple non permette uno scambio di dati in qualche modo “diretto” con il nostro PC: in questa guida ci soffermeremo a spiegare Come trasferire foto da iPhone a PC (e viceversa) in vari metodi. In effetti con altri sistemi operativi Come Android o Windows Phone lo scambio avviene semplicemente collegando lo smartphone al PC – Come se fosse una chiavetta USB – ma comunque i ...

Come trasferire dati da Android a iPhone : Se avete acquistato un iPhone e avete messo da parte il vostro vecchio Android, l’operazione più noiosa e più lunga è quella del trasferimento delle app e dei dati sul nuovo dispositivo di casa Apple. In questa semplice guida vi mostreremo Come trasferire app e dati dal vostro vecchio Android al vostro nuovo iPhone. Andremo a sfruttare un’applicazione gratuita realizzata direttamente da Apple. Move to iOS è stata pensata per ...