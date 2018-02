Coldiretti | export spumante da 1 | 3 miliardi | è record storico

Made in Italy - Coldiretti : record di export per l’ortofutta a 5 - 2 miliardi nel 2017 : Il 2017 fa segnare il record storico nelle esportazioni di frutta e verdura italiane nel mondo con un valore di circa 5,2 miliardi in aumento del 2% rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle proiezioni su dati Istat in occasione dell’apertura di Fruitlogistica di Berlino, la fiera internazionale più importante del settore. La Germania – sottolinea la Coldiretti – è di gran lunga il principale cliente ...

Made in Italy - Coldiretti : record storico di 4 miliardi per l’export negli Stati Uniti : Le esportazioni di cibo e bevande dall’Italia negli Stati Uniti sono aumentare del 6% nel 2017 per un totale che per la prima volta arriva a 4 miliardi di euro, il massimo di sempre. E’ quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulla base di una analisi degli ultimi dati Istat relativi al commercio estero. Il vino – precisa la Coldiretti – risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta. Anche ...

Export - esulta Coldiretti : "Lo spumante doppia lo champagne" : Con le esportazioni che hanno raggiunto il record di 360 milioni di litri nel 2017, le bottiglie di spumante italiano consumate all'estero sono state il doppio di quelle di champagne francese...

Vino - Coldiretti : “Nell’export il consumo di spumante doppia quello di champagne” : Con le esportazioni che hanno raggiunto il record di 360 milioni di litri nel 2017, le bottiglie di spumante italiano consumate all’estero sono risultate praticamente il doppio di quelle di champagne francese. E’ quanto emerge dal bilancio tracciato dalla Coldiretti che stima per il 2017 un aumento dell’11% delle spedizioni oltre frontiera delle bollicine italiane che consente di doppiare i cugini francesi. “Fuori dai confini nazionali ...

Allarme super euro - Coldiretti : frena l'export verso gli USA : (Teleborsa) - Riprende fiato l'euro reduce da un rally che lo ha portato ad aggiornare i massimi triennali nei confronti del dollaro. A spingere in avanti la moneta unica, hanno contribuito le ...

Vino - Coldiretti : l’export tocca il record storico di 6 miliardi : E’ tempo di bilanci per il Vino Made in Italy che aumenta del 7% il valore dell’export e raggiunge il massimo storico di sempre a circa 6 miliardi di euro: il dato emerge da una analisi Coldiretti in riferimento al bilancio dell’anno trascorso che conferma il successo della prima voce dell’export agroalimentare nazionale. La crescita all’estero, in valore ed in volume, “è una ottima premessa dopo una ...

Coldiretti : con ok carne italiana in Cina boom export - +17% : Roma, 19 dic. (askanews) Con l'aumento record del 17% delle esportazioni agroalimentari italiane in Cina del 2017 è positiva la decisione del governo di Pechino di rimuovere dopo 16 anni il bando ...

Commercio estero - Coldiretti : -3% di export pasta - in controtendenza : In controtendenza all’andamento del Made in Italy all’estero si riducono le esportazioni di pasta dall’Italia che fanno segnare un preoccupante calo in valore del 3% nel 2017. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti relativa ai primi nove mesi dell’anno in occasione della divulgazione dei dati Istat sul Commercio estero che complessivamente registrano un +11,3% su base annua. Si tratta degli effetti della rapida moltiplicazione di impianti di ...