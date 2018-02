Ciclismo - Vuelta a Andalucia 2018 : Thomas Boudat batte Sacha Modolo in volata. Rientro in gara per Chris Froome : Subito una volata per la Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol nella prima frazione di questa breve corsa a tappe iberica: partenza da Mijas, arrivo dopo quasi 200 chilometri (leggermente mossi, ma non duri) in quel di Granada. A trionfare allo sprint è il transalpino Thomas Boudat, ex pistard, che milita per la squadra transalpina Direct Energie. Sei uomini in fuga nelle prime fasi di gara: Silvan Dillier (Ag2R la Mondiale), Romain ...

Ciclismo - Vuelta a Murcia : Sanchez batte Valverde e trionfa in solitaria [VIDEO] : Luis Leon Sanchez vince la Vuelta a Murcia battendo Alejandro Valverde e Philippe Gilbert Bella vittoria solitaria di Luis Leon Sanchez dell'Astana all'edizione 2018 della Vuelta a Murcia . Lo ...

Ciclismo : patteggiamento per Chris Froome? Perderebbe Vuelta e bronzo Mondiale - ma al Giro d’Italia potrebbe esserci : Una vicenda infinita, sulla quale non è ancora stata fatta chiarezza. Il caso doping di Chris Froome all’ultima Vuelta di Spagna ha sconvolto il mondo del Ciclismo e ha, ovviamente, fatto parlare sia corridori che addetti ai lavori, spesso e volentieri contro il britannico del Team Sky, risultato positivo al Salbutamolo nella corsa a tappe iberica. In pochi giorni è cambiata l’ipotesi difensiva di Froome e dei suoi legali: scartata ...

Ciclismo -Vuelta a San Juan - Ganna cerca 'alleati' : 'spero che oggi ci sia vento per...' : Filippo Ganna contento della prestazione realizzata nella quinta Vuelta a San Juan e oggi spera nel vento per risalire in classifica Filippo Ganna ha lottato con caparbietà nella quinta frazione della ...

Ciclismo - Vuelta a San Juan : ecco le condizioni di Fernando Gaviria : Fernando Gaviria è caduto durante la quarta tappa della Vuelta a San Juan. ecco come sta il ciclista della Quick Step Floors Fernando Gaviria si è ritirato durante la quarta tappa della Vuelta a San ...

Ciclismo : Vuelta S.Juan - acuto di Gaviria : (ANSA) - ROMA, 22 GEN - Primo acuto stagionale di Fernando Gaviria (Quick-step Floors). Il colombiano si è aggiudicato la prima tappa, da San Juan a Pocito (148,9 km, alla media di 45,725 Km/h), della ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali bloccato da un virus intestinale! Lo Squalo dà forfait alla Vuelta San Juan : Vincenzo Nibali non prenderà il via della Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresenta il debutto stagionale dello Squalo. Il siciliano è infatti a letto con 38 di febbre a causa di un virus intestinale che lo ha costretto a dare forfait. Un vero peccato per il 33enne che per ben otto volte nelle ultime 10 stagioni aveva esordito sulle strade sudamericane. La corsa oggi scatterà senza di lui. Il capitano della Bahrain ...

Ciclismo - oggi il debutto di Vincenzo Nibali : “Ho lavorato bene - curioso di testare la preparazione”. Parte la Vuelta San Juan : oggi inizia la stagione di Vincenzo Nibali. Lo Squalo sarà al via della Vuelta a San Juan, corsa a tappe in Argentina. Il siciliano torna in gara dopo quasi quattro mesi dal successo al Giro di Lombardia e, per l’ottava volta negli ultimi dieci anni, riParte dal Paese sudamericano: oggi il via con la San Juan-Pocito (149km per velocisti), l’obiettivo è ovviamente quello di testare la forma e iniziare il lungo percorso di ...

Ciclismo : Vuelta San Juan - azzurri al via : (ANSA) - ROMA, 17 GEN - Dal 21 al 28 gennaio, in Argentina, è in programma la 36/a Vuelta di San Juan. Per questa gara a tappe, il coordinatore delle squadre nazionali, Davide Cassani, su indicazione ...

Ciclismo - Mikel Landa gela i tifosi italiani : 'sacrifico il Giro per correre il Tour e la Vuelta' : Doccia gelata per i tifosi italiani di Mikel Landa: il ciclista della Movistar non correrà il Giro per provare a vincere il Tour e la Vuelta LaPresse/ Fabio Ferrari Mikel Landa, dopo un anno di ...

Ciclismo - Vuelta a España 2018 : presentato il percorso. Corsa durissima : 21 tappe - 9 arrivi in salita e 2 cronometro. Arrivo a Madrid : Oggi è stata presenta la Vuelta a España 2018: la terza Corsa a tappe più importante de mondo si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre. Tre settimane imperdibili in territorio iberico. Come sempre sarà una Corsa durissima con addirittura 9 arriva in salita e soltanto due cronometro (una di 8km in apertura e una di 32km a inizio della terza settimana). Occhi puntati sulla micidiale La Gallina, con pendenze medie dell’8% che ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto! Spettacolo alla Vuelta a San Juan - rotta su Tour de France e Mondiale : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in sella e fare il proprio debutto stagionale. Lo Squalo non gareggia dal trionfale Giro di Lombardia ma ora è arrivato il momento di rimettersi il numero sulla schiena e tornare a macinare chilometri in squadra sfidando gli avversari. Il siciliano ha scelto la Vuelta a San Juan per incominciare il suo 2018: al caldo dell’Argentina, il capitano della Bahrain Marida farà il proprio debutto incominciando ...

Ciclismo - il 2017 di Vincenzo Nibali. Uno Squalo sempre davanti : il successo al Lombardia - il podio del Giro - aspettando la Vuelta : Lo Squalo ha sbranato ancora una volta, ha scaldato i cuori di tutti gli appassionati del grande Ciclismo, ha incantato con le sue prodezze e con le sue gesta da leggenda, si è confermato come la punta di diamante del nostro movimento, ha dettato legge in ogni contesto, non si è mai tirato indietro e ha sempre sprinto a tutta come ci ha abituato a fare per tutta la sua carriera. Vincenzo Nibali si è distinto anche nel 2017 che volge al termine, ...

Ciclismo - che squalifica rischia Chris Froome? Ipotesi sei mesi e perdita della Vuelta - ma la mano pesante… : Il mondo del Ciclismo è stato travolto in settimana dalla notizia della non negatività al salbutamolo da parte di Chris Froome. Bisogna infatti precisare che il Codice Wada lascia questa sostanza in sospeso tra doping e non doping ed è proprio attorno a questo che ruoterà la sua difesa con l’obiettivo di ridurre ai minimi un’eventuale squalifica. Il britannico, vincitore di quattro Tour de France negli ultimi cinque anni, dovrà ...