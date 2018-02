“Ciao dolce sgualdrina” Beautiful | che colpo di scena | torna nella soap I fan | ormai

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Fan sfegatati di, mettetevi comodi e fate un bel respiro perché assisterete a undia dir poco inatteso. Una bella sorpresa forse è l’espressione che calza meglio. L’anticipazione, ovviamente, arriva dagli Stati Uniti dove, è noto, laopera è più avanti con le puntate. La puntata in questione è stata trasmessa in America venerdì 9 febbraio e ha regalato agli spettatori una forte emozione perché, poco dopo la celebrazione del matrimonio di Ridge e Brooke, quest’ultima ha avuto uno scambio di battute con lo spirito di Stephanie Forrester. In questo modo, il pubblico ha riascoltato la voce dell’amatissima attrice Susan Flannery, la storica interprete di Stephanie che solo lo scorso anno diceva, in un’intervista rilasciata a TvInsider, di non voler piùreneanche nei panni di uno spirito: “No, l’ho ...