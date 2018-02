Champions | Porto-Liverpool 0-5 | Mané tripletta | anche Salah e Firmino in gol

Calcio - Champions League 2018 : che rimonta del Real Madrid sul PSG. Il Liverpool ne fa 5 al Porto : Serata spettacolare e piena di gol la seconda per quanto riguarda gli ottavi di andata per la Champions League. In scena, come di consueto, due incontri: un totale di nove reti messe a segno, media altissima. Il Real Madrid vince di rimonta nel big match con il PSG e mette (quasi) in cassaforte il passaggio del turno. Mostruoso il Liverpool in casa del Porto. Al Santiago Bernabeu si sfidavano due delle squadre favorite in chiave vittoria finale. ...

Champions League - Porto-Liverpool 0-5 : tripletta di Mané : Segue servizio completo FOTO Alcune immagini del match Porto-Liverpool, cronaca e tabellino Le statistiche del match: Tags: Porto-Liverpool 1 di 2 Successiva Tutte le notizie di Champions League

Il Real Madrid si ‘trasforma’ in Champions League - rimonta con Cristiano Ronaldo protagonista e Psg ko : Liverpool già ai quarti - Porto umiliato [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

LIVE Champions League - Real Madrid-Psg 0-1 e Porto-Liverpool 0-2 in DIRETTA : Mané-Salah - vola il Liverpool! Rabiot la sblocca! : Due delle squadre favorite per la conquista della Coppa , una è la campionessa uscente, , ma soprattutto che possono vantare due tra i più forti giocatori al mondo: Cristiano Ronaldo, Pallone d'oro, ...

LIVE Champions League - Real Madrid-Psg e Porto-Liverpool in DIRETTA : le formazioni ufficiali! : Buonasera e bentrovati ad un’altra gran serata dedicata alla Champions League 2017-2018 con la nostra DIRETTA LIVE. Prosegue il programma per quanto riguarda gli ottavi di finale: alle 20.45 in scena altri due incontri, uno dei quali da seguire assolutamente. C’è infatti il big match, lo scontro più atteso di questi ottavi: la sfida tra Real Madrid e Paris Saint Germain. Due delle squadre favorite per la conquista della Coppa (una è ...

Champions League - Porto-Liverpool : diretta e dove vederla in tv : ... 29 Solanke, 28 Ings, 7 Milner, 20 Lallana, 6 Lovren Indisponibili: Clyne, Gomez Squalificati: Can Diffidati: Moreno Ore 20.45 Stadio: Do Dragao, Oporto Arbitro: Orsato , Italia, Tv: Premium Sport 2 ...

Porto - ag. Reyes : 'La Lazio lo vuole - Serie A meta gradita. La Champions non conta' : Matias Bunge , agente di Diego Reyes , difensore del Porto , torna a parlare del suo assistito, cercato dalla Lazio. Queste le sue parole al Corriere dello Sport : 'La Lazio ci ha contattato in estate, ma al momento non ci sono colloqui aperti. Sappiamo che Reyes è seguito. Il giocatore è concentrato sul campo, vuole fare bene con il Porto e sta ...

Porto-Liverpool - Champions League 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Gli ottavi di finale della Champions League vedranno la sfida tra Porto e Liverpool. La squadra di Sérgio Conceição ha chiuso al secondo posto il Gruppo G e ospiterà nella gara di andata i Reds, che hanno invece vinto il Gruppo E. Una partita che sulla carta dovrebbe essere molto equilibrata, visto che la squadra di Jurgen Klopp può vantare un tasso qualitativo maggiore, ma i portoghesi stanno vivendo un grande momento di forma e in casa ...

