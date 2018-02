Champions | Higuain croce e delizia | doppietta e rigore sbagliato

Champions League 2018 : la doppietta di Higuain non basta alla Juventus. Il Tottenham rimonta e fa 2-2 : qualificazione in bilico : Termina 2-2 l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Tottenham. Un risultato beffardo per i bianconeri, trovatisi dopo pochi minuti avanti di due gol con la doppietta di Higuain. Proprio il Pipita, però, ha sbagliato un calcio di rigore in chiusura di primo tempo rivelatosi decisivo. Nella ripresa, infatti, è arrivata la beffa con il pareggio di Eriksen. C’è ancora una gara di ritorno da giocare e nulla è ...

Champions - Juventus-Tottenham 2-2 : doppietta di Higuain - poi Kane ed Eriksen : I bianconeri partono a razzo con Higuain che segna una doppietta in 8'. Il primo gol di destro, su assist di Pjanic, il secondo su rigore , atterramento di Davies su Bernardeschi, . Gli Spurs sembrano ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 : Higuain trascina i bianconeri - ma sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...

Champions - Juve 2-2 con il Tottenham : si illude con doppietta di Higuain - ma poi gli inglesi pareggiano : Champions, Juve 2-2 con il Tottenham: si illude con doppietta di Higuain, ma poi gli inglesi pareggiano I bianconeri si complicano la vita in vista del ritorno: avanti di due gol con la doppietta del Pipita che poi sbaglia un rigore. Kane ed Eriksen firmano il pari. Continua a leggere L'articolo Champions, Juve 2-2 con il Tottenham: si illude con doppietta di Higuain, ma poi gli inglesi pareggiano sembra essere il primo su NewsGo.

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 in DIRETTA : Higuain trascina i bianconeri - ma sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...

Champions - Juve 2-2 con il Tottenham : si illude con doppietta di Higuain - ma poi gli inglesi pareggiano : Bianconeri avanti di due gol con la doppietta del Pipita che poi sbaglia un rigore. Kane ed Eriksen firmano il pari

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : 2-1 - andata degli ottavi di finale. Higuain segna due volte ma sbaglia un rigore ... : Un brutto colpo, considerando come si stava mettendo la partita e soprattutto visto che questo gol subito in casa potrebbe pesare nell'economia del doppio confronto 35 ACCORCIA LE DISTANZE IL ...

LIVE Pagelle Juventus-Tottenham - Champions League 2018 in DIRETTA : Higuain sfida Kane - sfida tra bomber! : La Juventus affronta all’Allianz Stadium il Tottenham, nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2017-18. La squadra di Allegri, arrivata seconda nel proprio girone con il Barcellona, affronterà la compagine londinese, vincitrice del proprio raggruppamento davanti a Real Madrid e Borussia Dortmund. Si tratta di una sfida molto più complicata di quanto non dica il palmares della squadra allenata da ...

Champions - Juve-Tottenham : Douglas - la difesa e Higuain le chiavi di Allegri : La Juve scende in campo da favorita, ma non troppo, nell'ottavo di Champions contro il Tottenham. La soddisfazione di aver evitato nell'urna spauracchi come Psg e City non deve far passare in secondo ...

Juventus-Tottenham - Champions League 2018 : le probabili formazioni. Sfida tra Gonzalo Higuain ed Harry Kane : Domani, martedì 13 febbraio, alle ore 20.45 la Juventus sfiderà il Tottenham nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: gli uomini di Massimiliano Allegri puntano ad ottenere un buon risultato da difendere nella Sfida di ritorno che si giocherà a Londra mercoledì 7 marzo. Il tecnico della Juventus dovrebbe proseguire con il 4-3-3, variando qualche interprete: Buffon ormai è rientrato in pianta stabile tra i pali, davanti a ...

Higuain : “Aspettavo la tripletta ma ora non pensiamo alla Champions” : Higuain: “Aspettavo la tripletta ma ora non pensiamo alla Champions” E’ stato il grande protagonista della goleada con cui la Juve ha sommerso il Sassuolo: “Aspettavo questa tripletta, sono molto felice di esserci riuscito e spero che non sia l’ultima” ha detto Gonzalo Higuain al canale tematico del club. Il Pipita fissa gli obiettivi: “Mancano […] L'articolo Higuain: “Aspettavo la tripletta ...

Juventus - Higuain : 'A Firenze non saremo distratti della Champions League' : 'Concentrazione, cattiveria e senso di responsabilità: sono le chiavi del successo della Juventus'. Così Gonzalo Higuain, protagonista della straripante vittoria della Juventus sul Sassuolo con una ...

Juve verso la Champions : Higuain manda messaggi - Matuidi apre un buco : Sette gol per prendere la rincorsa, lunga, verso la gara più importante di questo mese, quella col Tottenham , anche se il ritmo del Napoli rende ogni match di campionato quasi decisivo, . La Juve ...

LIVE Olympiacos-Juventus in DIRETTA : Champions League - i bianconeri a caccia degli ottavi di finale! Formazioni ufficiali : Higuain unica punta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Juventus, match valido per la sesta giornata della Champions League 2017-2018. Al Pireo di Atene si disputa un incontro fondamentale per i bianconeri che vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Max Allegri sono obbligati a vincere, oppure a sperare in un passo falso dello Sporting Lisbona a Barcellona, per proseguire la propria avventura nella massima ...