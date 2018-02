Cappato | l’illegittimità costituzionale e la libertà su “come e quando morire” | ecco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Non è finita, ma la svolta è storica. La Corte d’Assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimitàdel reato di aiuto al suicidio nel processo a Marco, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni ed esponente radicale.è imputato per aver aiutato Fabiano Antoniani, 40 anni, noto come Dj Fabo, reso paraplegico e cieco da un incidente d’auto nel 2014, a raggiungere la Svizzera per ottenere il suicidio assistito. Una vicenda che ha spaccato l’opinione pubblica e riaperto in Italia il dibattito sull’eutanasia. Per la Corte “la condotta di Marconon ha inciso sulla decisione di Antoniani di mettere fine alla sua vita” e quindi il radicale “va assolto dall’accusa di aver rafforzato il suo proposito di suicidarsi”. Anche perché in più occasioni ha prospettato a Fabo la possibilità di cambiare idea, di tornare in ...