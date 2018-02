Cappato ha aiutato Dj Fabo a morire | oggi saprà se ha commesso un reato

Dj Fabo - il pm : "Cappato ha aiutato a esercitare diritto alla dignità"(LaPresse) : Assoluzione per Marco Cappato che ha accompagnato Fabiano Antoniani (in arte Dj Fabo) a morire in una clinica svizzera specializzata nel suicidio assistito. Assoluzione "perché il fatto non sussiste". ...