Campania | neve anche a Ischia nella zona colpita dal sisma

Allerta meteo Campania : in arrivo neve dai 400 metri : Sono previste dalle prime ore di domani mattina precipitazioni che potranno assumere, a partire dai 400 metri di altezza, carattere nevoso. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emesso un’ Allerta meteo a partire dalle 6 del mattino del 14 febbraio e fino alla mezzanotte successiva, per le precipitazioni nevose e le gelate persistenti oltre i 600-700 metri di altezza. Si raccomanda alle autorita’ competenti, ...

Maltempo in Campania : torna la neve sul Vesuvio : TORRE DEL GRECO - Temperature in calo, cielo coperto e il Vesuvio torna ad imbiancarsi. È l'effetto del Maltempo che in questi giorni sta imperversando in Campania e che sta interessando la provincia ...