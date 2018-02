Calciomercato Sampdoria | Dodò ad un passo dall’addio | la situazione

Calciomercato Sampdoria - Pradè svela tutto : le importanti indicazioni : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha conquistato tre punti importanti in casa contro il Verona, al termine del match Pradè ha parlato di Calciomercato, ecco le indicazioni: “Barreto importante per Giampaolo? Lo è anche per noi: ci stiamo parlando, come tutte le cose, c’è una trattativa e stiamo parlando con il suo agente. Lui è informato di tutto essendo un grande professionista sa che più rende meglio è per lui. Caprari? Lo ...

Sampdoria - Praet ed il Calciomercato : i contatti con la Juventus ed il “tradimento” col Genoa - parla il belga! : Il centrocampista belga della Sampdoria, Dennis Praet, ai microfoni dei suoi connazionali di Elevensports.be, ha parlato di diverse vicende che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi in chiave calciomercato: “Juventus? Non dico nulla su questo, ma so che ci sono stati dei contatti con la Sampdoria. E’ un segnale che sto facendo un buon lavoro, ma per il momento sono ancora molto felice qui e non voglio andarmene”. Praet ...

Calciomercato Juventus - Mandragora convince : occhi di Genoa e Sampdoria : Calciomercato Juventus – Un calciatore che si sta mettendo in grande mostra in questo campionato è il centrocampista Rolando Mandragora, il calciatore con grandi prestazione sta trascinando il Crotone, la squadra di Walter Zenga è reduce dal pareggio sul campo dell’Inter. Il calciatore è di proprietà della Juventus ed al termine della stagione tornerà alla base per poi essere ceduto nuovamente in prestito. Difficile un nuovo accordo ...

Calciomercato Sampdoria - saluta Strinic : i possibili nomi per il sostituto : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dal pareggio contro il Torino, la squadra di Giampaolo sta disputando una buona stagione ed adesso si prepara per il match casalingo contro il Verona. Il Calciomercato si è concluso da pochi giorni ma le trattative non si fermano, per la prossima stagione novità sul fronte del terzino sinistro. Il Milan ha iniziato a parlare con Strinic, il calciatore è in scadenza con la Sampdoria, si ...

Calciomercato Sampdoria - la rivelazione di Pradè : “ecco cosa abbiamo fatto a gennaio” : Calciomercato Sampdoria – Daniele Pradè, direttore generale della Sampdoria, ha commentato il punto ottenuto contro il Torino e ha fatto una rivelazione in merito al mercato di gennaio: “Un buon punto, che dà continuità e ce lo teniamo stretto. Non è stata la solita partita dal punto di vista qualitativo, ma la Sampdoria ha dimostrato di saper anche combattere. Domenica prossima con il Verona dovremo giocare con convinzione e ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : «Caprari è rimasto perché voglio vincere» : GENOVA -Il presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , è intervenuto oggi ai microfoni di Italia nel Pallone, in onda su Radio 2. Straripante come suo solito, il numero uno doriano ha fatto il ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : «Voglio vincere : per questo Caprari è restato qui» : GENOVA - Ai microfoni di Italia nel Pallone, in oda su Radio 2 è intervenuto il presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , facendo il punto sul mercato e i rapporti con De Laurentiis : "Ho visto ...

Calciomercato Sampdoria - Belec in prestito dal Benevento : GENOVA - La Sampdoria ha annunciato l'arrivo del portiere Vid Belec , a titolo temporano con diritto di opzione dal Benevento . Questo il comunicato della Sampdoria: "L'U.C. Sampdoria comunica di aver ...

Calciomercato Sampdoria - Puggioni passa al Benevento : GENOVA - Il portiere Christian Puggioni lascia la Sampdoria dopo due stagioni e mezza e passa al Benevento a titolo definitivo. In blucerchiato arriva in prestito dai campani il portiere sloveno Vid ...

Calciomercato Spal - colpo in difesa : arriva Simic in prestito dalla Sampdoria : Calciomercato Spal – Mancano sempre meno ore alla chiusura della sessione invernale del Calciomercato. La Spal aveva bisogno di un centrale difensivo. Fino alla fine gli Spallini hanno provato a riportare Kevin Bonifazi a Ferrara ma il Torino ha fatto muro. Il tentativo per Biraschi invece ha trovato la risposta negativa del Genoa che non vuole far partire il giocatore. Semplici però può sorridere perchè, come riportato da ‘Sky ...

Calciomercato - scambio Benevento-Sampdoria : ribaltone nelle ultime ore : Ultimissime ore di Calciomercato e gong previsto per le 23. Provano a chiudere le ultime trattative anche Sampdoria e Benevento, la squadra che ha subito più cambiamenti è stata sicuramente quella di De Zerbi con l’obiettivo di tentare di raggiungere la salvezza. Nel frattempo il Benevento è alla ricerca di un portiere e sta provando a chiudere per Puggioni della Sampdoria, inizialmente nelle trattativa doveva rientrare Brignoli ma nelle ...

Calciomercato - Sampdoria e Benevento lavorano ad uno scambio : Ultimissime ore di Calciomercato e gong previsto per le 23. Provano a chiudere le ultime trattative anche Sampdoria e Benevento, la squadra che ha subito più cambiamenti è stata sicuramente quella di De Zerbi con l’obiettivo di tentare di raggiungere la salvezza. Nel frattempo il Benevento è alla ricerca di un portiere e sta provando a chiudere per Puggioni della Sampdoria, per sbloccare la trattativa è stato proposto Alberto Brignoli, ...

Calciomercato Sampdoria - il comunicato su Caprari poi Ferrero spaventa sul futuro di Giampaolo : Ultime ore di Calciomercato per la Sampdoria ma è difficile aspettarsi trattative importanti. Intanto il presidente Ferrero parla di Giampaolo, ecco le dichiarazioni a RMC Sport: “I tifosi devono stare tranquilli perché non vendo nessuno. Faccio zero a zero: non vendo e non compro. Giampaolo? Abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto. Ma se a giugno vuole andare al Napoli, vada dove lo porta il cuore. Il non metto le clausole sugli ...

Calciomercato Sampdoria - l’annuncio di Ferrero poi spaventa sul futuro di Giampaolo : Ultime ore di Calciomercato per la Sampdoria ma è difficile aspettarsi trattative importanti. Intanto il presidente Ferrero parla di Giampaolo, ecco le dichiarazioni a RMC Sport: “I tifosi devono stare tranquilli perché non vendo nessuno. Faccio zero a zero: non vendo e non compro. Giampaolo? Abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto. Ma se a giugno vuole andare al Napoli, vada dove lo porta il cuore. Il non metto le clausole sugli ...