Cagliari - ucciso a calci e pugni in un parco giochi. Fermate due persone : La vittima aveva 56 anni: aggredito sotto gli occhi dei passanti. Le testimonianze hanno aiutato a inchiodare i responsabili

Migrante 19enne ucciso in centro accoglienza nel Cagliaritano - fermato connazionale della vittima : Richard Amissah, 19enne del Ghana, è stato accoltellato a morte da un altro ospite del centro al culmine di una lite per futili motivi

Cagliari : tunisino ucciso a coltellate : 00.23 Un tunisino è stato ucciso a coltellate alle case occupate nell'ex zuccherificio di Villasor (CA). I carabinieri hanno fermato il presunto omicida, un 44enne italiano. I due avevano già avuto liti in passato per problemi di vicinato. Al culmine dell'ennesima discussione, l'italiano avrebbe estratto un coltello, colpendo il rivale più volte. Nonostante l'intervento tempestivo del 118per il tunisino non c'è stato nulla da fare.

