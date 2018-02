Cagliari | Faragò rinnova sino al 2022

Calciomercato Cagliari - ufficiale : rinnova Faragò : Cagliari - Il Cagliari blinda ufficialmente Paolo Faragò . Il centrocampista, infatti, ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al club rossoblù sino al 2022 . L'ex Novara è arrivato in Sardegna ...

Infortunio Faragò - che sfortuna : è il terzo ko oggi in casa Cagliari : Infortunio Faragò, un problema muscolare ha costretto il centrocampista del Cagliari a chiedere il cambio a Lopez attorno alla mezzora. Un altro Infortunio dopo quello occorso a Ceppitelli ad inizio gara e quello del portiere Rafael poco prima della gara. Un pomeriggio non certo fortunato quello Cagliaritano, con la squadra che nel frattempo sta perdendo per 2-0 a causa delle reti di Quagliarella. Al posto di Faragò Lopez ha scelto di inserire ...