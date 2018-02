Burberry | il check rivisto e corretto In chiave rainbow

vanityfair

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Prima del suo addio ufficiale alla direzione artistica di, Christopher Bailey si è impegnato assieme al brand in un’importante serie di iniziative a sostegno delle comunità LGBTQ+. L’arcobaleno, da sempre simbolo di ottimismo e inclusione, avrà infatti un ruolo di primo piano nella collezione che sarà presentata tra qualche giorno alla London Fashion Week. E lo farà rivoluzionando l’iconico motivo, tornato di recente in voga, proprio nei colori arcobaleno. I capi in, inoltre, saranno disponibili per l’acquisto nella modalità see-now-buy-now, dopo lo show di sabato 17 febbraio. LEGGI ANCHEIl tartan look diè tornato «La mia ultima collezione perè dedicata ad alcune delle migliori e più illustri organizzazioni votate al sostegno della gioventù LGBTQ+ nel mondo» ha dichiarato Christopher Bailey «Non c’è mai stato un momento più ...