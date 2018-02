Boxe | non solo pugni | presentato Marsili-Betancourt | mondiale per la pace

Boxe - World Series 2018 : Clemente Russo sanguinante contro Filipi. Ma non demorde : “Tokyo 2020 resta un grande obiettivo” : Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Clemente Russo nell’ottava edizione delle World Series of Boxing. A Firenze, nella sfida inaugurale tra Italia Thunder e Croatian Knights, il capitano azzurro è stato sconfitto ai punti in 5 riprese con verdetto unanime (49-46, 48-47, 48-47) dal croato Toni Filipi, di 14 anni più giovane (classe 1996 contro 1982), argento ai Giochi Olimpici Giovanili del 2014. Un combattimento che si è ...

Boxe - Orlando Fiordigiglio non completa la missione. Zakaria Attou Campione d’Europa dei pesi superwelter : Zakaria Attou è il nuovo Campione d’Europa dei pesi superwelter. A San Quentin il francese ha sconfitto il nostro Orlando Fiordigiglio per split decision con tre cartellini molto diversi tra loro e abbastanza discutibili per quanto si è visto sul ring: il padrone di casa ha convinto due giudici (116-111 e 115-112), l’italiano invece ha portato a casa il verdetto del terzo giudice (117-111) ma non è bastato per conquistare il trono ...