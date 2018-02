Botte e minacce alla moglie | a processo ex gendarme vaticano

Insulti - Botte e minacce ai bambini della scuola materna : arrestata maestra di Susa : Minacciava di “tagliarli in due come una mela”. Li strattonava, insultava e umiliava. Dopo la denuncia di una collaboratrice scolastica in merito ai maltrattamenti dei bambini di una scuola statale materna di Susa, i carabinieri hanno raccolto sufficienti indizi da far emettere al pubblico ministero un’ordinanza applicativa della misura cautelare d...

Botte - aggressioni e minacce I No Tap coccolati dai 5 Stelle : I l solco è nella tradizione che impone a ogni opera, impresa, progetto che si affaccia in Italia di passare sotto le forche caudine dell'opposizione a tutti i costi: e che ha generato una serie di sigle diverse ma in realtà uguali, spesso incarnate dalle stesse persone: dai no Tav ai no Expo, dai no Mose ai no Muos. Il fronte no Tap, che si batte contro la realizzazione del gasdotto tra il Mediterraneo e l'Azerbaigian, è da un lato la ...