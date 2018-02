Bosch - Al Connected World con inediti servizi di mobilità

quattroruote

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Le auto del futuro potranno contare su un elevato livello di connettività che semplificherà lutilizzo delle varie funzioni, oltre a incrementare la sicurezza e il confort di bordo. A tal proposito, in occasione del2018, manifestazione annuale che si terrà a Berlino il 21 e 22 febbraio, lazienda tedesca presenterà nuove soluzioni hi-tech pensate per ladel domani.App per tutte le esigenze. Il legame smartphone-auto diventerà sempre più stretto, con un numero crescente di funzionalità dedicate. Il conducente, per esempio, installando sul proprio device mobile lapp Perfectly keyless potrà chiudere, aprire e mettere in moto la propria auto senza ricorrere alla tradizionale chiave. Una volta giunto il momento di posteggiare, inoltre, potrà contare su due funzionalità: il Community based parking e lAutomated valet parking. La prima ricerca la disponibilità ...