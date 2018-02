Borussia Dortmund-Atalanta | la conferenza di Gasperini LIVE

Borussia Dortmund-Atalanta : Stöger non commette l’errore di sottovalutare i bergamaschi : Peter Stöger, allenatore del Borussia Dortmund, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro l’Atalanta di Gasperini. L’allenatore del club tedesco ha massimo rispetto nei confronti dei bergamaschi, ovvio dopo lo splendido girone eliminatorio giocato da Gomez e soci. “Siamo già pronti per domani, sarà una partita insidiosa. Vogliamo conquistare un risultato positivo domani. Dobbiamo pensare partita dopo partita, non ...

Borussia Dortmund-Atalanta - come vedere la partita in tv e in streaming : E' una partita destinata ad entrare nella storia della "Dea". L'Atalanta scende in campo a Dortmund per la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: il calcio d'inizio alle ore 19 di...

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Atalanta - Andata Sedicesimi Europa League - 15-02-2018 : Dopo aver chiuso un girone di ferro al primo posto, l’Atalanta è subito chiamata al test più difficile nei Sedicesimi di finale di Europa League: i nerazzurri se la vedranno contro il Borussia Dortmund. Domani, giovedì 15 febbraio alle 19:00 il Signal Iduna Park ospiterà la gara di Andata tra Borussia Dortmund-Atalanta. Sfida che può essere già decisiva per le sorti del passaggio del turno. Il ritorno, invece, è in programma il 22 ...

Borussia Dortmund - Sokratis : 'Conosco bene Gasperini - che talento il Papu!' : Per il calciatore sarà invece un tuffo nel passato, come lui stesso ha raccontato in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue sensazioni a pochi giorni dalla partita di ...

Atalanta - il Borussia Dortmund si avvicina : la lettera da brividi di Percassi : L’affascinante sfida con il Borussia Dormund è alle porte. L’Atalanta è pronta a giocarsi le sue carte per cercare di passare il turno e guadagnare l’accesso agli ottavi di Europa League. In vista del match con i gialloneri, il patron degli orobici, Antonio Percassi, ha voluto scrivere una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club: “Uefa Europa League, gara di andata dei sedicesimi di finale: giovedì 15 febbraio, ore 19, ...

Borussia Dortmund-Atalanta - Europa League 2018 : programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Giovedì 15 febbraio, alle ore 19.00 andrà in scena, per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, la sfida tra Borussia Dortmund ed Atalanta. Gli orobici, avendo vinto il proprio girone, erano teste di serie in fase di sorteggio e perciò giocheranno in casa la gara di ritorno. I gialloneri, al contrario, sono retrocessi dalla Champions League, giungendo terzi nel girone che comprendeva anche Real Madrid e Tottenham, ma avendo ...

Borussia Dortmund-Atalanta - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Reus recuperato - Gomez dal primo minuto : Sedicesimi di Europa League: sono rimaste 32 squadre a contendersi il secondo trofeo continentale per club del calcio: giovedì 15 febbraio andrà in scena la gara di andata. Al Signal Iduna Park di Dortmund si terrà, alle ore 19.00, la sfida tra Borussia ed Atalanta: sorteggio non certamente fortunato per la Dea. I gialloneri infatti sono retrocessi dalla Champions League ed erano la più insidiosa tra le formazioni inserite in seconda fascia: per ...

Borussia Dortmund-Atalanta - Andata Sedicesimi Europa League 2018 : quando si gioca? Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Tornano le competizioni europee e torna l’Europa League, con i Sedicesimi di finale. Non è stato un sorteggio agevole per l’Atalanta, che dovrà vedersela con il Borussia Dortmund. Sarà già fondamentale la gara di Andata, con i nerazzurri che proveranno a tenere vivo il confronto per poi giocarsi tutto nel ritorno casalingo. Ma i ragazzi di Giampiero Gasperini possono e vogliono stupire, anche in uno degli stadi più difficili ...

Borussia Dortmund - basta ‘bravate’ : il club pensa a seri provvedimenti : Nonostante il successo sul campo del Colonia, il campionato del Borussia Dortmund non può essere considerato positivo, il distacco dalla vetta è molto ampio, impossibile rientrare in corsa con il Bayern Monaco. Una causa può essere trovata in determinati comportamenti da parte di alcuni calciatori, nel passato quello di Dembelé e Aubameyang, come riporta As ecco le dichiarazioni di Hans-Joachim Watzke: “giovedì ho detto alla squadra senza ...