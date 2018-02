Borse in altalena | ma Piazza Affari è la migliore

Borse europee in altalena dopo inflazione Usa. A Milano tonfo Creval : Gli indici azionari tornano a salire dopo aver azzerato i guadagni in seguito al rialzo superiore alle attese dell' inflazione statunitense a gennaio. A Milano spiccano Recordati e Atlantia, che registrano i guadagni maggiori sul Ftse Mib. Wall Street negativa...

L’economia cresce - ma le Borse cadono Quanto durerà l’altalena sui mercati? : Dopo un crollo fino al 6,2% nel «lunedì nero» il Dow Jones ha recuperato parte del terreno perduto mentre l’Europa e il Giappone rimangono in profondo rosso. Che cosa succede? La ripresa è a rischio?

Piazza Affari in altalena - bene le altre Borse europee : (Teleborsa) - Sessione nervosa per Piazza Affari in un'Europa sostanzialmente positiva grazie al rally dell'Asia e al buon inizio di anno di Wall Street. A pesare sul listino milanese sono soprattutto ...