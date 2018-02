Borse europee in rally A Piazza Affari FTSE Mib +1 | 81%

Borse europee in altalena dopo inflazione Usa. A Milano tonfo Creval : Gli indici azionari tornano a salire dopo aver azzerato i guadagni in seguito al rialzo superiore alle attese dell'inflazione statunitense a gennaio. A Milano spiccano Recordati e Atlantia, che registrano i guadagni maggiori sul Ftse Mib. Wall Street negativa...

Borse europee all'insegna degli acquisti : A cominciare dal PIL della Germania che ha mostrato un'economia in buona salute a quello dell'Italia che nel 2017 è balzato al top da 7 anni a questa parte. Gli occhi degli investitori sono puntati ...

Borse europee in rialzo - Milano su. Frenano le banche : Teleborsa, - Seduta in rally a Piazza Affari , che si allinea all'ottima giornata delle altre Borse europee. Mentre gli investitori provano a lasciarsi alle spalle le forti turbolenze della settimana ...

Wall Street senza pace : indici ancora sull'ottovolante. Le Borse europee accusano il colpo : Giornata da dimenticare per Piazza Affari e le altre Borse europee, trascinate al ribasso dal nuovo tonfo di Wall Street. E a New York si è aperta una nuova giornata difficile, con i listini di nuovo giù: dopo un avvio in rialzo, il listino statunitense ha perso quasi il 2%. In particolare, il Dow Jones ha lasciato sul campo l'1,8% a 23.430 punti, l'S&P 500 l'1,97% a 2.541 e il Nasdaq l'1,90% a 6.199. Poi una tentata ripresa, ...

Wall Street frena dopo solido avvio. Borse europee di nuovo sui minimi : La frenata dei listini americani dopo un partenza lampo ha riportato il nervosismo sulle piazze europee che sono ora tutte in perdita di ben oltre l'1%. L'euro resta sotto 1,23 dollari mentre il petrolio è calato sotto i 60 dollari il barile...

Borse europee incerte. Milano unica in positivo con i conti delle banche : Indici in cerca di direzione dopo la debacle di Wall Street della vigilia. Piazza Affari in rialzo, con Mediobanca che sale dopo i dati, bene anche Ubi Banca e Bper. L'euro resta sotto 1,23 dollari, il petrolio è ancora in calo...

Borse europee in rosso. Giù anche Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , dopo il crollo di Wall Street sui timori di shutdown. Male anche le Borse asiatiche. Nessuna variazione ...

Borse europee in calo - Milano perde oltre in 2% : Borse europee in calo, dopo il rimbalzo della vigilia. Scivolano Francoforte , che registra un importante calo del 2,62%. In rosso Londra , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%. Affonda Parigi , ...

Le Borse europee accentuano le perdite : Teleborsa, - Seduta nera per Piazza Affari e per le altre Borse europee , che tornano a registrare pesanti perdite dopo il rimbalzo di ieri. Dal Bollettino mensile della BCE emerge che l'Eurozona ...

Onda lunga Wall Street su Borse europee - Londra -2 - 6% : L'Onda lunga di Wall Street travolge le piazze asiatiche ed europee, che chiudono oggi in profondo rosso 'gelate' dal tonfo dei listini americani. ...