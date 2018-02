Borsa | Wall Street apre negativa | Dj -0 | 47% | Nasdaq -0 | 41%

Borsa : Wall Street chiude positiva - Dj +1 - 69 - Nasdaq +1 - 56% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa : Wall Street rimbalza dopo tonfo : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Wall Street rimbalza dopo il tonfo di ieri e soccorre i listini del Vecchio continente che riducono le perdite. Il Dow Jones guadagna lo 0,56% a 23.995 punti, il Nasdaq lo 0,78%...

Borsa : Asia a picco con Wall Street : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Borse Asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street - Shanghai -4% : Torna la paura sui mercati, giovedì nero per Borse - Torna la volatilità e, soprattutto, le vendite sui mercati di tutto il mondo: ieri male le Borse europee con Francoforte, Milano e Madrid ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street - Shanghai -5% : Borse Asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che ...

Borsa di Tokyo in retromarcia su tonfo Wall Street : Tokyo chiude la giornata al ribasso , con l'indice Nikkei che ha perso il 2,32% finendo a 21.382 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dell'1,91% a 1.731 punti. A scatenare le vendite sui mercati ...

Borsa : Wall Street apre in calo - Dj -0 - 5% : ANSA, - NEW YORK, 7 FEB - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,51% a 24.802,48 punti, il Nasdaq cede lo 0,21% a 7.096,91 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Wall Street - cosa è successo davvero il giorno in cui è crollata la Borsa americana : Ed e' innegabile che, essendo la Borsa e l'economia il dominio delle aspettative, sia il mondo delle imprese, sia gli operatori finanziari, sia gli investitori, sia le famiglie consumatrici hanno ...

Borsa : Wall Street ripiega e torna in negativo - Dj -0 - 36%

Borsa : Wall Street apre in forte calo - Dj -2 - 20%

Borsa : Wall Street gira in positivo - Dj +1 - 45% : Dopo un avvio di seduta in profondo rosso, Wall Street azzera le perdite in pochi minuti e gira in positivo. Il Dow Jones che era arrivato a perdere oltre il 2%, lasciando sul campo 500 punti, sale ...

Wall Street crolla - paura in Borsa. Milano riduce le perdite : Rischio inflazione e il timore di una crescita dei tassi di interesse dietro la picchiata di New York. Mercati asiatici in forte calo. Milano: cede in apertura -3,6%. Giù anche Parigi, Londra e ...