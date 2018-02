Boniek | ' Juventus-Inglesi ' 82-' 85 | meglio fatti che'

Serie A - Boniek : "La Juventus è scesa sulla terra" : In Italia non cambia mai niente, è solo politica. L'esclusione dell'Italia dal Mondiale parte da lontano. La mia favorita? Dico la Germania" . Nel prossimo turno di campionato c'è la super sfida ...

Boniek : 'Dopo 6 anni - vedo una Juventus più umana' : ... ' La Polonia è una squadra discreta, ci sono tanti bravi ragazzi e abbiamo qualche calciatore di punta fortissimi come Lewandowski che è il miglior numero 9 al mondo anche perché non reputo Ronaldo ...

Boniek non ha dubbi : 'Per lo scudetto è sfida tra Juventus e Napoli' : ... 'La Polonia è una squadra discreta, ci sono tanti bravi ragazzi e abbiamo qualche calciatore di punta fortissimi come Lewandowski che è il miglior numero 9 al mondo anche perché non reputo Ronaldo e ...