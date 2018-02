Bollette della luce | le morosità saranno pagate da tutta la collettività

Blastingnews

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) L'Aegsi, l'Autorità di vigilanza sul mercato dell'energia elettrica, il gas e i servizi idrici ha, in queste ore, emesso una delibera che sta facendo gridare allo scandalo decine di associazioni a tutela dei consumatori. L'Autority, infatti, come riferisce anche il Sole24ore ha deciso di suddividere sull'interadei contribuenti, almeno inizialmente, una parte degli oneri generali non pagati dagli utenti morosi. Per ora l'importo dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di euro. Ma se si considera che il montante complessivo delle fatture elettriche nonsi attesta sul miliardo di euro si capisce bene come, questo sia solo un primo assaggio. D'altra parte l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non ha fatto altro che dare seguito a delle precise sentenze emesse in questo senso sia dal Tar Lazio che dal Consiglio di Stato. Ma ciò, ovviamente, non può comunque far ...