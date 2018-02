Bojinov | ' Io talento da Real | il mio Lecce da scudetto Nel Milan giocherei'

calciomercato

: 'Per il mio talento dovrei giocare nel #RealMadrid'. #Rijeka, a tutto #Bojinov ???? - DiMarzio : 'Per il mio talento dovrei giocare nel #RealMadrid'. #Rijeka, a tutto #Bojinov ???? - Wilkoss : RT @D_Tirinnanzi: Valeri Bojinov alla Gazzetta: 'Per il talento che ho dovrei giocare nel Real. Il mio Lecce con Vucinic e Giacomazzi oggi… - SickBoy1987 : RT @D_Tirinnanzi: Valeri Bojinov alla Gazzetta: 'Per il talento che ho dovrei giocare nel Real. Il mio Lecce con Vucinic e Giacomazzi oggi… -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Valeri, ex attaccante di Juventus, Parma e tante altre squadre in Italia, è diventato da poco un giocatore del Rijeka. Così ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : '-Ludogorets? Premessa. Ilcome tutta la Serie A non rappresenta più la grandezza che ho conosciuto io. Alla Juve ero in camera con Nedved e il suo Pallone d'Oro. Ho segnato il ...