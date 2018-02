: #BreakingNews Boccia: bene riforme, ora investimenti - CybFeed : #BreakingNews Boccia: bene riforme, ora investimenti - Mauro_Boccia : RT @marionecomix: Questo è ciò che sta avvenendo in questi giorni. Siete ridicoli, cari avversari politici e cari giornalisti. Semplicement… -

"I dati del Pil confermano che c'è un effetto combinato tra alcuni provvedimenti", come "Jobs Act, Industria 4.0" e altri fattori, come la "ripresa degliprivati" e "una maggiore quota di export". Lo ha detto il presidente di Confindustria,, commentando la crescita del Pil. "Se partissero anchesulle infrastrutture, la crescita sarebbe più elevata",secondo. Si augura "una politica forte" al di là dell'esito elettorale affinché non sia penalizzato il ruolo dell'Italia nella Ue.(Di mercoledì 14 febbraio 2018)