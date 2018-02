BIMBO CADUTO SUI BINARI DELLA METRO Il cuore del paese ' normale' batte sempre le

BIMBO DI 2 ANNI CADUTO SUI BINARI DELLA METRO A MILANO/ Video - salvato dal 18enne Lorenzo e un agente Atm : BIMBO di 2 ANNI cade sui BINARI DELLA METRO : MILANO , salvato da un 18enne e un agente Atm. Alla fermata Repubblica, fermato in tempo il transito dei treni(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:30:00 GMT)

"Mi sono lanciato - non sono un eroe". Parla il giovane che ha salvato il BIMBO CADUTO sui binari del metrò : Il piccolo sottratto al peggio grazie al coraggio di Lorenzo Pianazza, 18 anni, e Claudia Flora Castellano, agente di stazione Atm che ha bloccato il treno in...

Salva il BIMBO CADUTO sui binari del metrò - Sala : "Ragazzo coraggioso fatti avanti - voglio ringraziarti" : Le immagini del suo gesto hanno fatto il giro del web. Ma l'identità del ragazzo di Milano è ancora sconosciuta. Per questo il primo cittadino lo cerca per...

Salva il BIMBO CADUTO sui binari del metrò - appello del sindaco Sala : "Ragazzo coraggioso fatti avanti - voglio ringraziarti" : Le immagini del suo gesto hanno fatto il giro del web. Ma l'identità del ragazzo è ancora sconosciuta. Per questo il primo cittadino ora lo cerca per invitarlo...

Vaccino scaduto iniettato a BIMBO. Denunciati dipendenti Asl : Hanno somministrato un Vaccino scaduto a un bambino di otto mesi. Per questo due dipendenti dell'Asl di Salerno sono stati Denunciati. Si tratta di un medico e di un assistente per l'infanzia. Il tutto è avvenuto lo scorso 18 gennao, in un ambulatorio di Giffoni Sei Casali, nel Salernitano. I due quel giorno hanno iniettato al piccolo un Vaccino scaduto a novembre 2017.Ad accorgersi dell'errore sono stati i genitori una volta ...