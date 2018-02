Bike sharing | la società cinese Gobee | «Via dall’Italia | qui troppi vandali»

Gobee - azienda di Bike sharing - lascia l'Italia : "Troppi vandali" : Gobee bike, società di Hong Kong di bike sharing, presente da alcuni mesi a Firenze, Roma e Torino, lascia l'Italia e l'Europa. Motivo, il vandalismo contro le proprie flotte di biciclette, che ha reso economicamente insostenibile la prosecuzione delle attività.A renderlo noto, lo stesso colosso asiatico, con una mail inviata a tutti i propri utenti. Gobee bike ringrazia i Comuni "che hanno riposto fiducia nel progetto" e comunica ...

Troppi vandali : la società di Bike sharing Gobee lascia Italia e Ue - : La compagnia di Hong Kong ha reso noto che gli atti di vandalismo contro le proprie biciclette avrebbero reso insostenibile dal punto di vista economico la prosecuzione delle attività

Troppi vandali : la società di Bike sharing Gobee lascia Italia e Ue : Troppi vandali: la società di bike sharing Gobee lascia Italia e Ue La compagnia di Hong Kong ha reso noto che gli atti di vandalismo contro le proprie biciclette avrebbero reso insostenibile dal punto di vista economico la prosecuzione delle attività Parole chiave: ...

Addio al Bike sharing di Gobee.bike che abbandona Italia ed Europa : I livelli di inquinamento in costante aumento nelle principali città del mondo rende sempre più necessario adottare dei provvedimenti che riescano a rendere sostenibile la mobilità urbana, incentivando le persone all’acquisto di mezzi di trasporto a impatto zero e fornendo l’accesso a servizi che consentano di promuovere una mobilità sostenibile per l’ambiente. Un’opportunità, in tal senso, è rappresentata dal bike ...

Gobee Bikesharing : 'Troppi vandali - via dall'Italia e dall'Ue' : Gobee bike, società di Hong Kong di bike sharing, presente da alcuni mesi a Firenze, Roma e Torino, lascia l'Italia e l'Europa. Motivo, il vandalismo contro le proprie flotte di biciclette, che ha ...

Bike sharing - quando - anche - il romano ha le sue colpe : Q uesta volta i politici non c'entrano. Non si potrà dare la colpa al sindaco Virginia Raggi, al governo, alla pioggia e nemmeno alle salite impossibili di Monte Mario o ai sampietrini: la sostanziale ...

A Torino si vandalizzano i servizi di Bike sharing : A Torino si vandalizzano i servizi di bike sharing Striscia la Notizia mostra come vengono trattate le bici condivise dal comune e da imprese private. Continua a leggere L'articolo A Torino si vandalizzano i servizi di bike sharing sembra essere il primo su NewsGo.

A Torino dilaga il malcostume di vandalizzare i servizi di Bike sharing : Torino è in testa alla classifica delle città europee con il maggior livello di smog , avendo registrato una concentrazione media annuale di polveri sottili senza pari. Eppure, nonostante questi dati ...

Roma - biciclette del Bike sharing riemergono dal Tevere : Dovrebbe rappresentare un'opportunità per ridurre smog e traffico e invece il bike sharing serve a dimostrare sempre di più l'inciviltà di alcune persone.In questi giorni il Tevere è in secca e dal fondale riemergono le biciclette del bike sharing, quelle che è possibile prendere in affitto tramite un'applicazione sul cellulare, gettate nel fiume di Roma. Sono almeno cinque quelle venute a galla questa mattina e recuperate durante ...

Lo sapete chi ha inventato il Bike sharing? : Un gruppo di fricchettoni e anarchici di Amsterdam, ma non andò benissimo: oggi invece è un business miliardario The post Lo sapete chi ha inventato il bike sharing? appeared first on Il Post.

Milano - promozioni natalizie per tutti i servizi di Bike sharing : Milano, 21 dic. (askanews) I tre operatori di bike sharing presenti in città, Clear Channel, Mobike e Ofo, offrono in questi giorni ai milanesi promozioni speciali in occasione delle festività ...

Veneto finanzia il Bike sharing : 457mila euro per i progetti : Roma, 17 dic. (askanews) Su proposta dell'assessore all'ambiente, Gianpaolo Bottacin, la Giunta regionale del Veneto ha finanziato con 457 mila euro complessivi una serie di progetti collegati al bike-...

OBike e Gobee.bike - sale la febbre da Bike sharing a Roma - : Si chiama Gobee.bike, è di Hong Kong e sta riscuotendo un certo successo anche in termini di round di finanziamento in giro per il mondo. Anche in questo caso il servizio è limitato al municipio I e,...

Roma. Parte il Bike sharing a flusso libero nel I e nel IX Municipio : Al via il bike sharing a flusso libero nel I e nel IX Municipio con il posizionamento delle prime quattrocento bici dell’operatore GoBeebike. A fine anno il servizio sarà esteso anche ad altre zone: Cinecittà, Colli Albani e Parco della…Continua a leggere →