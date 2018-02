Biathlon | Individuale maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 | la startlist e i pettorali di

Biathlon - Individuale femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, fruibilità garantita anche su Tim Vision, ...

Biathlon - Individuale femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Il forte vento ha costretto a posticipare l’Individuale femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La gara è così in Programma per la giornata di giovedì 15 febbraio a partire dalle ore 09.15 (italiane). Le ragazze scatteranno ogni 30 secondi, da correre 15km sugli sci fondo e quattro serie al poligono (due a terra e 2 piedi). Dorothea Wierer col 36, Lisa Vittozzi col 21, Laura Dahlmeier con 34: sono tante le ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando verrà recuperata l’individuale femminile? Domani due gare. Programma - orari e tv : Il forte vento sta martoriando le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A farne le spese è stato anche il Biathlon: oggi mercoledì 14 febbraio era in Programma l’individuale femminile ma la gara è stata rinviata a Domani a causa delle forti raffiche che soffiavano sul tracciato: la speranza è che le condizioni mutino in questa zona della Corea del Sud. Dunque giovedì 15 febbraio si svolgeranno entrambe le prove individuali (un errore al ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : individuale 15 km femminile rinviata a domani per il vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Deve essere la gara del riscatto per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sprint ha lasciato l’amaro in bocca, così come l’inseguimento, dove la prima poteva giocarsi le sue carte, mentre la seconda aveva troppo da recuperare. Ora si riparte da zero e bisogna voltare pagina. L’individuale ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : rinviata la 15 km individuale femminile. Il nuovo programma e l’orario : Sono le Olimpiadi Invernali del vento. Dopo lo sci alpino, anche il Biathlon viene flagellato da Eolo. A causa delle forti raffiche, infatti, gli organizzatori hanno deciso di rinviare la 15 km individuale femminile in programma oggi alle 12.05. La gara verrà recuperata domani alle 9.15 (ora italiana), mentre l’individuale 20 km maschile verrà disputata a seguire alle 12.20. IL programma COMPLETO DI DOMANI Giovedì 15 febbraio Ore 9.15: 15 ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quartetto azzurro confermato nell’individuale. Windisch guida la truppa azzurra : Nessuna sorpresa in vista, in casa Italia, per la terza gara maschile del programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giovedi 15 febbraio, all’Alpensia Biathlon Centre, andrà in scena l’individuale (prevista alle ore 20 locali, le 12 italiane) e lo staff azzurro ha confermato il quartetto che già alla gara sprint e all’inseguimento, con Dominik Windisch (bronzo olimpico nella sprint e sedicesimo nella ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : individuale 15 km femminile - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Deve essere la gara del riscatto per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sprint ha lasciato l’amaro in bocca, così come l’inseguimento, dove la prima poteva giocarsi le sue carte, mentre la seconda aveva troppo da recuperare. Ora si riparte da zero e bisogna voltare pagina. L’individuale ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’individuale sarà quasi una gara di tiro a segno… Le percentuali stagionali al poligono delle favorite : Il Biathlon a PyeongChang 2018 passa alle gare individuali. Con le condizioni estreme di freddo e vento presenti in Corea, la gara femminile di domani sarà praticamente un tiro a segno: la precisione diventerà ancor di più fattore e ridurre al minimo gli eventi diventa vitale, in una gara già di per sé molto delicata, in cui sbagliare vuol dire ricevere una penalità di un minuto. Lo sa bene Laura Dahlmeier, vincitrice di entrambe le prove fin ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nuova opportunità per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell’individuale - torna Alexia Runggaldier : Dopo un giorno di pausa, già a partire da domani il Biathlon tornerà tra i grandi protagonisti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con la 15 chilometri individuale femminile, competizione che nelle ultime stagioni ha regalato parecchie soddisfazioni alla nazionale italiana e in particolare a Dorothea Wierer. Come di consueto, saranno quattro le azzurre al via: andiamo a vedere le loro ambizioni in una gara in cui la precisione al tiro ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Laura Dahlmeier per il tris nell’individuale - tante big per il riscatto. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci riprovano : Archiviate le prime due gare nel Biathlon femminile si riparte da zero. Domani è in programma la gara individuale che assegnerà il terzo oro di questi Giochi. Non è stata l’Olimpiade dell’Italia, fin qui. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer hanno avuto le loro chance, soprattutto nella sprint, ma non sono riuscite a sfruttarle, complici situazioni ambientali poco favorevoli. Inutile ripensarci, però: serve ripartire e le azzurre hanno ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alexia Runggaldier prenderà il posto di Federica Sanfilippo nella 15 km individuale : Cambiamenti in vista per la squadra italiana di Biathlon in vista delle prossime gare a PyeongChang (Corea del Sud), in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2018. Mercoledì 14 febbraio Alexia Runggaldier, medaglia di bronzo sulla distanza ai Mondiali di Hochfilzen dello scorso anno, parteciperà alla gara individuale sui 15 km in programma all’Alpensia Biathlon Centre, prendendo il posto di Federica Sanfilippo. L’altoatesina, dopo ...

Biathlon - Campionati Italiani Bionaz : i risultati delle staffette e dell’individuale valida per la Coppa Italia : Nel weekend scorso sono andati in scena a Bionaz (Aosta) i titoli Italiani giovanili a staffetta della stagione 2017/18, seguiti nella giornata di domenica dall’individuale valida per la Coppa Italia. Per quanto riguarda le staffette, nella categoria aspiranti maschili la vittoria va alla squadra delle Alpi Occidentali con Matteo Vegezzi Bossi, Thomas Daziano e Stefano Canavese, l’argento a Simone De Marco, Denis Muscara’ e ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Alexia Runggaldier argento nell’individuale! Tra gli uomini si impone Felix Leitner : Nella giornata odierna si sono aperti in Val Ridanna gli Europei 2018 di Biathlon. In programma le prove individuali, rispettivamente 20 chilometri per gli uomini e 15 per le donne. Andiamo a vedere quanto successo in questa prima giornata di gare sul territorio italiano che ha visto protagonista anche la squadra azzurra con la prima medaglia di Alexia Runggalier. Tra gli uomini, andando in ordine cronologico, successo per l’austriaco ...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dorothea Wierer sale al terzo posto! Nadezhda Skardino vince l’individuale : Dorothea Wierer ha vinto l’individuale da 15 km della Coppa del Mondo di Ruhpolding. Un trionfo davvero notevole, frutto di una precisione estrema al poligono ed una condizione fisica eccellente. L’azzurra, alla prima vittoria su tre podi in stagione, ha confermato il suo stato di forma, anche in previsione delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un successo importante anche in ottica classifica generale: Wierer ha sfruttato ...