Berlusconi | “Se non ci sarà una maggioranza si torni subito al voto con il Rosatellum”

Di Battista a Che tempo che fa : “Se dico ‘cazzo Berlusconi ha pagato Cosa Nostra’ - facile che vi scandalizziate per il cazzo” : Alessandro Di Battista, ospite questa sera a Che tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ritorna sulla querela ricevuta da Berlusconi: “Attenzione però perché questo è un paese abbastanza ipocrita. Se io dicessi c…0 Berlusconi ha pagato Cosa Nostra c’è qualcuno che si potrebbe addirittura scandalizzare per il c…o”. “Intanto lui l’ha querelata” puntualizza Fabio Fazio e Di Battista: “E va beh querelerà la Cassazione dove c’è scritto. Mi aspetto ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Senza Berlusconi non andate da soli neanche in bagno”. “Senza di lui non sapreste di cosa parlare” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Casus belli: l’alleanza tra Berlusconi e la candidata alla presidenza del Consiglio. “Io non ricomincio da Berlusconi, ma da Giorgia Meloni” – precisa la presidente di FdI, rispondendo al conduttore Giovanni Floris – “Siete voi giornalisti a dire che il centrodestra ricomincia da Berlusconi. Io sono ...

Renzi e Berlusconi : “Senza maggioranza si torna al voto”. Ma uno esclude solo Lega e M5s - l’altro rifiuta il patto anti-inciucio : Come in Spagna. In caso di maxi-pareggio alle elezioni, si deve tornare al voto. Presumibilmente a giugno. Non c’è alternativa. Lo giura Silvio Berlusconi. Lo riprende Matteo Renzi. Lo ribadisce Giorgia Meloni. Lo ripete Renato Brunetta. Nessun tentativo di alleanze spurie: né governi di scopo (come ha adombrato con molte condizioni Luigi Di Maio) né governi del presidente (come ha provato a dire da sinistra Massimo D’Alema). Ma non ...

Crozza-De Benedetti : “Se la soffiata me la avesse fatta Berlusconi? Sarebbe di sinistra” : Maurizio Crozza torna in prima serata e in diretta dagli studi di Milano. Da venerdì 16 febbraio alle 21:25 sul NOVE (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) l’artista genovese porterà sul palco di “Fratelli di Crozza” la satira unica e inimitabile, che ha fatto del suo one man show l’appuntamento fisso del venerdì sera. Dopo le novità della scorsa stagione, Marco Minniti, Vittorio Feltri, Valeria Fedeli, Rosario Crocetta, ...

Berlusconi : “Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell’Interno” : Berlusconi: “Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell’Interno” Berlusconi: “Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell’Interno” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell’Interno” sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni - Berlusconi : “Se vinciamo Salvini ministro dell’Interno. Ho nome autorevolissimo come premier” : Ospite di Myrta Merlino a L’Aria che Tira (La7), Silvio Berlusconi esordisce denunciando, come sempre, il pericolo del M5S: “Mi sento un giovane in campo. Mi sono sempre stancato della politica, non mi è mai piaciuta e non mi piace assolutamente neppure adesso. Ma ho sempre sentito forte il dovere di essere in campo, adesso perché il Paese non finisca nelle mani di una setta pericolosa che si chiama 5 stelle e che distruggerebbe il Paese e il ...

Elezioni - Berlusconi : “Se Strasburgo cancella la mia decadenza - vado a Palazzo Chigi. E Salvini al ministero dell’Interno” : “Se arrivasse da Strasburgo una sentenza che cassi la decisione del Senato non potrei tirarmi indietro e andrei a Palazzo Chigi. E’ poco probabile però perché conosco i tempi di Strasburgo“. Lo afferma Silvio Berlusconi a L’aria che tira su La7. “Se io andassi a Palazzo Chigi – ha aggiunto – penso che Salvini possa scegliere e lui essendo un centravanti di sfondamento potrebbe andare al ministero ...

Divorzio Berlusconi Lario - ricorso contro la revoca dell’assegno : “Sentenza ingiusta” : Continua la battaglia tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario sull’assegno di Divorzio. L’ex first Lady, infatti, ha presentato, tramite il suo legale, ricorso in Cassazione contro la sentenza della sezione famiglia della Corte d’Appello di Milano, ritenuta “profondamente ingiusta“, con cui le è stato revocato “l’assegno divorzile” di 1.4 milioni al mese che, in base alla decisione del Tribunale di Monza, il ...