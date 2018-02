Berlinale 2018 | il programma

«Figlia Mia» : Rohrwacher e Golino alla Berlinale 2018. Il trailer in anteprima : Vittoria, i capelli rossi, lo sguardo serio. L’amore conteso tra donne diverse, madri – legittime – di una stessa creatura. Quello raccontato in Figlia Mia, unica pellicola italiana che, alle 19 di domenica 18 febbraio, concorrerà alla Berlinale per l’Orso d’Oro, è un triangolo sui generis, ai cui vertici non si nascondono amanti, ma membri di una stessa famiglia. Sfoglia gallery Il film, diretto ...