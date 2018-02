“Bello da morire e dolcissimo” Tutti con Francesco Monte | il particolare che non sfugge

caffeinamagazine

: TRA I TRAILER E CASSIE OGGI SI SCHIATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CHE BELLO IL CUORE MI È ESPLOSO WOW BUON SAN VALENTINO A TUTTI VADO A MORIRE - parabanuke : TRA I TRAILER E CASSIE OGGI SI SCHIATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CHE BELLO IL CUORE MI È ESPLOSO WOW BUON SAN VALENTINO A TUTTI VADO A MORIRE - parabanuke : È STATO BELLO CONOSCERVI VADO A MORIRE ANNEGATA NELLE MIE LACRIME ADDIO - matteo_ariux : @_francy_93 @MetaErmal Umano un capolavoro,anche se pure lì (come in vietato morire) c'erano due o tre che non mi s… -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Purtroppo ha lasciato l’Isola dei Famosi, una ritirata che ha rattristato le fan che purtroppo non potranno più vederein costume da bagno. Che disdetta! Ma, sebbene non sia più in Honduras di lui si continua a parlare. Vuoi il ‘caso canne’, vuoi l’incontro di nascosto con Cecilia Rodriguez, l’interesse nei riguardi dell’ex naufrago non è scemato. L’ex tronista di Uomini è Donne è bello come pochi, questo è un fatto indiscutibile e prima eravamopiù concentrati sul suo volto, adesso abbiamo visto che vanta anche un fisico statuario: un metro e novantadue centimetri di muscoli da paura. Sulle spiagge del reality, desnudo quanto basta, abbiamo notato i numerosi tatuaggi che campeggiano sul corpo di Ciccio. Ognuno di essi ha un significato specifico, ma uno inracchiude un motivo e un sentimento che fanno commuovere. Il tatuaggio fatto ...