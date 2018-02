Bayonetta 1 e 2 per Nintendo Switch nel trailer di lancio del 14 febbraio

Alle 17 non perdete la diretta con la versione Switch di Bayonetta : Come sappiamo Bayonetta 3 sarà un'esclusiva di Nintendo Switch ma prima di scoprire quando questo terzo capitolo sarà effettivamente disponibile possiamo ingannare l'attesa con i primi due giochi della serie.Bayonetta sarà disponibile su Switch a partire dal 16 febbraio e per ingannare l'attesa abbiamo deciso di proporvi proprio una diretta dedicata a questa particolare versione del gioco. Come si comporta Bayonetta sull'ibrida della grande ...

Pubblicato il trailer di lancio per le versioni Switch di Bayonetta 1 e 2 : La versione per Nintendo Switch di Bayonetta 1 + 2 è quasi arrivata, il pacchetto includerà il gioco originale Bayonetta (lanciato nel 2009 su PS3 e Xbox 360, prima di essere trasferito su Wii U, e poi su PC l'anno scorso), così come Bayonetta 2, lanciato come esclusiva Wii U nel 2014.Se siete tra coloro che si sono persi questa fantastica serie di giochi d'azione, ora è il momento giusto per tuffarvi nell'avventura proposta da Bayonetta 1 e 2, ...

Bayonetta per Switch : un video mostra i minuti iniziali del primo capitolo : Mentre poco fa vi abbiamo riportato la serie di tweet di Hideki Kamiya, con i quali si ripercorreva la storia di Bayonetta e veniva spiegato il perché Bayonetta 3 sarà un'esclusiva Switch, ora spunta in rete un nuovo video dedicato al primo episodio della serie.Ormai manca pochissimo all'arrivo di Bayonetta 1 e 2 per Nintendo Switch, il due giochi sono attesi per il 16 febbraio e, per lenire l'attesa, ecco che un nuovo video, riportato da ...

Perché Bayonetta 3 sarà esclusiva Nintendo Switch? : Il director di Bayonetta 3, Hideki Kamiya, nelle ultime ore è intervenuto per parlare del nuovo capitolo della serie e, più in generale, della trilogia. Kamiya ha pubblicato una serie di post su Twitter, in cui ha deciso di parlare a 360 gradi del franchise, svelando anche Perché il terzo episodio targato Platinum Games sarà esclusiva Nintendo Switch. Vi riportiamo l'elenco completo delle sue dichiarazioni, rilasciate in pillole tramite ...

Hideki Kamiya ripercorre la storia di Bayonetta e spiega perché Bayonetta 3 sarà un'esclusiva Switch : A breve i giocatori Nintendo Switch potranno mettere le mani sui primi due episodi di Bayonetta ma, come saprete, qualche tempo fa è stato annunciato l'arrivo del terzo episodio in esclusiva per la console di Nintendo. I fan hanno già richiesto a gran voce la pubblicazione multipiattaforma di Bayonetta 3, ma Hideki Kamiya di Platinum Games ha già risposto in modo abbastanza stizzito. Ora Kamiya ha deciso di pubblicare una serie di tweet dove ...

Hideki Kamiya : Ecco perchè Bayonetta 3 è esclusiva Nintendo Switch : Tramite dei post su Twitter, il game director di Bayonetta 3 “Hideki Kamiya”, ha spiegato le motivazioni che si celano dietro la scelta di sviluppare il gioco in esclusiva Nintendo Switch. Bayonetta 3 è un’esclusiva Nintendo Switch Iniziamo con la premessa che siamo un team di sviluppo che crea giochi a contratto, mi spiego meglio. I Publisher ci contattano e ci inoltrano i fondi necessari per lo sviluppo ...

Bayonetta 2 per Switch : due video ci mostrano la protagonista nei panni di Link e Samus : I fan di Bayonetta, nell'attesa del terzo capitolo annunciato agli scorsi The Game Awards 2017, a breve potranno tornare a giocare i primi due capitoli della serie su Nintendo Switch.Bayonetta 1 e 2, infatti, arriveranno il prossimo 16 febbraio sulla console ibrida di Nintendo e, riguardo il secondo episodio, già vi abbiamo proposto la puntuale analisi di Digital Foundry.Oggi, grazie a IGN America, possiamo dare uno sguardo a Bayonetta 2 in due ...

Bayonetta 2 per Switch è un porting potenziato della versione Wii U - analisi comparativa : Lo scorso anno abbiamo affermato che i porting per Switch dei giochi Wii U sono cosa buona e giusta, una chance per rinfoltire la libreria della nuova console ibrida di Nintendo con una serie di prodotti di qualità che non sono mai riusciti ad avere la visibilità che meritavano. Avevamo steso quell'articolo basandoci sul tease dei porting di Bayonetta da parte di Platinum Games, e a distanza di sei mesi quei giochi sono adesso nelle nostre ...

Bayonetta 2 per Switch : un video mostra un'analisi preliminare : Mentre in rete continuano a spuntare video comparativi tra le versioni Switch e Wii U di Bayonetta 2, ecco che ora Digital Foundry pubblica un'analisi preliminare che ci permette di capire come si presenta il gioco sulla console ibrida di Nintendo.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Bayonetta 2 per Switch gira a 720p sia in modalità fissa che portatile e non presenta grandi differenze con la versione per Wii U, a parte piccole diversità ...

Bayonetta 2 per Nintendo Switch si mostra in un nuovo trailer : Nel corso dei The Game Awards 2017 è arrivato l'annuncio di Bayonetta 3 esclusivo per Switch, ma i fan del gioco dovranno aspettare ancora un po' di tempo prima di mettere mano al gioco. Tuttavia, i primi due episodi della serie stanno per sbarcare a breve sull'ibrida di Nintendo.Bayonetta 1 e 2 sono in arrivo il prossimo 16 febbraio su Switch e, per lenire l'attesa, ecco che Nintendo pubblica un nuovo trailer dedicato al secondo capitolo.Il ...

Pioggia di nuovi video per Bayonetta 1 e 2 su Nintendo Switch all’1 febbraio : In rete stanno cominciando a circolare nuovi video di Bayonetta 1 e 2, le remastered molto attese su Nintendo Switch. Bayonetta 1 e Bayonetta 2 usciranno su Nintendo Switch nel corso del mese di febbraio 2018. I primi due capitoli della serie sviluppata da Platinum Games si preparano così ad uscire sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, dove tra l’altro è previsto il debutto in esclusiva del terzo capitolo. In occasione del lancio su ...

Bayonetta e Bayonetta 2 per Switch : pubblicato un nuovo trailer : Mentre poco tempo fa abbiamo avuto l'occasione di dare uno sguardo ai primi due capitoli di Bayonetta in arrivo su Switch grazie ad alcuni filmati di gameplay, ecco che oggi Nintendo pubblica del nuovo materiare dedicato ai due giochi.Infatti, come segnala Dualshockers, la compagnia ha rilasciato un nuovo trailer per le versioni Switch di Bayonetta e Bayonetta 2 dove possiamo vedere nuovamente i titoli in azione. All'interno del filmato ...

I remaster di Bayonetta 1 e 2 per Nintendo Switch in un nuovo trailer : I primi due capitoli della serie Bayonetta, acclamato capolavoro sviluppato da Platinum Games, arriveranno nel corso del mese di febbraio per Nintendo Switch, in attesa dell'uscita dell'inedito terzo capitolo - che approderà sui nostri scaffali in esclusiva per la piattaforma ibrida della Casa di Kyoto. Nelle ultime ore la Grande N ha rilasciato un nuovo trailer per celebrare l'imminente lancio di Bayonetta e Bayonetta 2 per Nintendo Switch: ...

Bayonetta 3 e Pokémon per Switch in arrivo nel 2018? : Dopo un 2017 ricchissimo, i possessori di Nintendo Switch guardano al 2018 e tra i titoli in arrivo sulla console Nintendo spiccano sicuramente due IP attesissime, l'annunciato RPG dei Pokémon e Bayonetta 3, che ha lasciato tutti a bocca aperta dopo essere stato rivelato a sorpresa durante i The Game Awards 2017.Entrambi al momento non sono corredati da una data di lancio ufficiale, ma secondo alcuni un recente sondaggio diffuso da Nintendo ...