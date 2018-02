Atletica | World Indoor Tour 2018 | quinta tappa a Torun Spiccano Lasitskene e Obiri

Atletica - World Indoor Tour 2018 – A Boston si mette in luce Chris Coleman - vincono Carter e Nelvis : A Boston (USA) si è disputata la quarta tappa del World Indoor Tour 2018 di Atletica leggera, la competizione itinerante che condurrà direttamente ai Mondiali al coperto (1-4 marzo a Birmingham). 60 METRI (maschile) – Bella affermazione dello statunitense Chris Coleman che in 6.46 batte il cinese Zhenye Xie (6.54) e il connazionale Noah Lyles (6.57). 400 METRI (maschile) – Solo quattro atleti al via. Vince il trinidegno Deon ...

Atletica - World Indoor Tour 2018 : Kuchina e Dibba vincono agevolmente a Madrid - Pichardo battuto : A Madrid (Spagna) si è disputata la terza tappa del World Indoor Tour 2018 di Atletica leggera, competizione organizzata dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. Maria Lasitskene-Kuchina era una delle stelle più attese dopo il 2.04 saltato la scorsa settimana. Oggi la russa ha toccato quota 2 metri prima di arrendersi. Ha gareggiato praticamente da sola visto che la cubana Yorgelis Rodriguez e la tedesca Marie-Laurence Jungfleisch si ...

Atletica - World Indoor Tour 2018 – Si riparte da Dusseldorf : Holdzeppe e tanti campioni si danno battaglia : Dopo la prima tappa disputata sabato a Karlsruhe, il World Indoor Tour di Atletica leggera torna con il secondo appuntamento a Dusseldorf. Si rimane in terra tedesca per una serata ricca di spunti a meno di un mese dai Mondiali al coperto che si disputeranno a Birmingham dal 1° al 4 marzo. tanti big in pedana. Nel salto con l’asta rivedremo Raphael Holzdeppe che sabato ha battuto Renaud Lavillenie e che questa volta fronteggerà il Campione ...

Atletica - World Indoor Tour 2018 – Dibaba scatenata - Su vola - Howe e Trost sottotono : A Karlsruhe (Germania) si è disputata la prima tappa del World Indoor Tour 2018, serie di meeting al coperto organizzati dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. Genzebe Dibaba è tornata e ha spaccato: 3:57.45, seconda prestazione mondiale di tutti i tempi, superiore soltanto al suo record (3:55.17)! L’etiope ha dominato battendo la tedesca Konstanze Klosterhalfen di oltre sei secondi (4:04.00), terza la keniana Beatrice Chepkoech ...

Atletica - World Indoor Tour 2018 – Si incomincia a Karlsrube. Occhi su Dibaba e Lavillenie - Italia con Howe e Trost : Sabato 3 febbraio incomincia la stagione della grande Atletica leggera con la prima tappa del World Indoor Tour, competizione su sei tappe che ricalca la Diamond League estiva. Si gareggia al coperto in vista dei Mondiali Indoor che si disputeranno a inizio marzo a Birmingham. Primo appuntamento a Karlsruhe (Germania) con tantissimi big impegnati in pista tra cui spicca Genzebe Dibaba che proprio in questa località firmò il suo record mondiale ...

Atletica - World Indoor Tour 2018 – Italia protagonista a Karlsruhe : torna Andrew Howe! Spazio a Trost e Folorunso : La stagione invernale dell’Atletica leggera entra nel vivo. Sabato 3 febbraio incomincerà il World Indoor Tour, competizione a tappe organizzata dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League che siamo abituati a vedere in estate. Primo appuntamento a Karlsruhe (Germania) e l’Italia sarà protagonista con tre atleti: Andrew Howe, Alessia Trost e Ayomide Folorunso. L’ex vicecampione del mondo ripartirà dalle pedane tedesche ...