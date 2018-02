Atletica | assoluti indoor ad Ancona | -2

Atletica - Gimbo Tamberi dolorante al piede : “Piccola contusione - voglio essere agli Assoluti e ai Mondiali” : Gianmarco Tamberi ha steccato a Banska Bystrica e ha terminato la gara senza misura: Gimbo non è riuscito a superare 2.15m, una misura irrisoria per un atleta del suo calibro che però a meno di un mese dai Mondiali Indoor non sembra essere al top della forma. La controprestazione di ieri abbassa il morale del nostro fenomeno perché il dolore al piede sinistro sembra farsi sentire. A spiegare il motivo della debacle è lo stesso marchigiano alla ...

Atletica - Paolo Dal Molin torna al top : corre 7.68 - minimo per i Mondiali. Simone Cairoli vince gli Assoluti di multiple : Paolo Dal Molin è tornato. Il 30enne ha finalmente fatto la differenza sui 60m ostacoli correndo un interessante 7.68 ad Ancona: era da quattro anni che il vicecampione europeo 2013 non si esprimeva su questi tempi (il suo personale è di 7.51, record italiano). L’azzurro ha strappato anche il minimo per i Mondiali Indoor di Birmingham (1-4 marzo). Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, è volata a 6.36 nel salto in lungo ma a Padova era il ...