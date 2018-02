APE volontario - INPS : già effettuate 65mila simulazioni : A poco più di 24 ore dal rilascio del simulatore APE volontario , l'INPS fa sapere che sono state effettuate circa 65.000 simulazioni. Si tratta di una misura che consente l'anticipo pensionistico a ...

Parte l'APE volontario Sono online i moduli per andare in pensione : In ritardo di quasi un anno, attesissimo dai tanti che cercano una via d'uscita e un'alternativa a requisiti per il pensionamento sempre meno generosi, è finalmente partito l'Ape in versione volontaria. L'anticipo pensionistico fino a tre anni e sette mesi che si può ottenere grazie a un prestito bancario assicurato. Tutto a spese dello stesso lavoratore.Da ieri nel sito dell'Inps, accessibile anche da telefoni e tablet, ...

APE volontario - cos'è e come funziona il simulatore Inps : Dalle ore 14 di martedì 13 febbraio, è accessibile e funzionante sul sito dell'Inps il

Pensioni - al via ufficialmente l'APE volontario con il simulatore sul sito dell'INPS : Teleborsa, - Tutto pronto per l'APE volontario , cioè la misura che consente l'anticipo Pensionistico a determinate categorie di lavoratori. E' quanto annuncia l'INPS, che ha pubblicato la circolare ...

Inps - Boeri : per APE volontario platea ampia - 300mila persone 2018 : Roma, 13 feb. , askanews, - platea ampia per l'Ape volontario, circa 300mila persone per il solo 2018. La stima arriva dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel giorno di partenza delle domande per l'...

Pensioni - al via l'APE volontario. Boeri : platea di 300.000 persone nel 2018 : Possibile presentare la domanda di certificazione che apre il percorso di richiesta. Gentiloni: "Più libertà di scelta, sostenibilità per il sistema Pensionistico"

Gentiloni - da oggi parte APE volontario : ANSA, - ROMA, 13 FEB - "Da oggi parte l'Ape volontario che consente a molti lavoratori over 63 di chiedere di andare in pensione in anticipo con un prestito a condizioni agevolate. Più libertà di ...

