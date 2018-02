Antonietta Di Martino su Atletica TV

Atletica - Antonietta Di Martino conquista il bronzo dei Mondiali 2009! Squalifica retroattiva ad Anna Chicherova : Antonietta Di Martino è a un passo dal conquistare la sua terza medaglia ai Mondiali di Atletica leggera! La Regina azzurra del salto in alto, infatti, si era già messa al collo l’argento a Osaka 2007 e il bronzo a Daegu 2011, ma adesso dovrebbe arrivare anche il bronzo di Berlino 2009: in quell’edizione la campana concluse al quarto posto ma la russa Anna Chicherova è stata trovata positiva a uno steroide nel 2016 in occasione di un ...