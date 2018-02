Antonella Clerici | Per amore di Vittorio cambio vita

Antonella Clerici lascia la Rai? Il suo contratto scade a giugno : Antonella Clerici dice addio alla TV pubblica? Antonella Clerici lascia la Rai? Forse sì, forse no. Al momento le certezze sono due. Il suo contratto con Viale Mazzini scade a giugno 2018. Ma la conduttrice di RaiUno sembra avere una visione molto chiara del suo futuro. A spiegarlo è la stessa Clerici in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi e ripresa in data 14 febbraio 2018 dall’agenzia di stampa online Askanews. Ecco, ...

“È costretta a lasciare”. La soffiata su Antonella Clerici manda in ‘tilt’ la Rai. Cosa succede alla conduttrice de ‘’La prova del cuoco’’ : Chiuso il sipario sul Festival, sul palco dell’Ariston va scena ”Sanremo Young”: il teen talent di Antonella Clerici, che torna a far cantare i più giovani dopo l’esperienza di ”Ti lascio una canzone”. ”Sanremo Young” andrà in onda in prima serata su Raiuno per cinque settimane a partire da venerdì 16 febbraio. Nella prima puntata del 16 febbraio, ogni cantante presenterà al pubblico la ...

Antonella Clerici a Sanremo Young - lascia 'La prova del cuoco'. La brutta frase sulla sua 'stanchezza' : Una pausa per Antonella Clerici . La conduttrice Raiuno dal prossimo venerdì andrà in onda con Sanremo Young , la versione baby del Festival con 12 giovanissimi tra i 14 e i 17 anni a sfidarsi. Per ...

Sanremo Young di Antonella Clerici : la giuria Academy : Annunciati i nomi della giuria Academy di Sanremo Young, il nuovo programma televisivo di Antonella Clerici trasmesso dal Teatro Ariston di Sanremo Dopo il Festival di Sanremo, la Rai torna a parlare di musica con la prima edizione di Sanremo Young, il talent con protagonisti 12 giovani cantanti tra i 14 e i 17 anni. Alla conduzione Antonella Clerici che per la prima puntata promette grandi ospiti e sorprese. Sanremo Young: ecco chi compone la ...

Antonella Clerici lancia un avvertimento a Federico Quaranta : Federico Quaranta riceve un messaggio da Antonella Clerici La puntata di oggi del cooking show di Rai Uno, La prova del cuoco, ha visto al timone il conduttore Federico Quaranta, in sostituzione della storica padrona di casa, Antonella Clerici, che si trova ancora a Sanremo per i preparativi del talent show musicale Sanremo Young. Per l’occasione, però, Antonellina non ha lasciato solo Federico e ha ben deciso di inviargli un video ...

Sanremo Young : Antonella Clerici ‘sfratta’ Soliti Ignoti di Amadeus : Antonella Clerici con Sanremo Young in onda già dall’access prime time Inizierà venerdì prossimo Sanremo Young, il nuovo talent musicale condotto da Antonella Clerici, che farà compagnia ai telespettatori di Rai1 per una serie di venerdì sera, in diretta dalla prestigiosa location del teatro Ariston di Sanremo, palco dal quale proprio la conduttrice ieri sera, ospite di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino in ...

Antonella Clerici e i ragazzi di Sanremo Young irrompono al Festival (video) : 12 talenti in gara e ospiti della prima puntata : Antonella Clerici a Sanremo 2018 con i ragazzi che da venerdì occuperanno l'Ariston per Sanremo Young. Proprio ad un terzo della gara dei big di questa sera, la conduttrice arriva sul palco per redarguire i suoi 12 talenti rei di voler distruggere la scenografia del Festival per risistemare tutto in vista del loro esordio. Antonella Clerici ha annunciato il nuovo teen talent in scena da venerdì nel prime time su Rai1 e che vedrà come ...

Antonella Clerici/ Sanremo Young - data di inizio debutto all'Ariston (Sanremo 2018) : Antonella Clerici ospite nella serata conclusiva del Festival di Sanremo 2018. Sul palco per promuovere il nuovo talent di Rai 1, Sanremo Young al via da venerdì 16 febbraio.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:00:00 GMT)

VITTORIO GARRONE/ Compagno di Antonella Clerici - con lui vuole rallentare gli impegni lavorativi : VITTORIO GARRONE è un noto imprenditore petrolifero e attuale Compagno di Antonella Clerici. Per lui la popolare conduttrice sarebbe disposta a rallentare gli impegni lavorativi.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:05:00 GMT)

Sanremo Young : Elisabetta Canalis e Cristina D’Avena tra i 10 esperti - Antonella Clerici parte con Richard Gere e Paolo Bonolis : Antonella Clerici in conferenza stampa (inevitabilmente) a Sanremo per la presentazione del suo nuovo programma, Sanremo Young, in onda da venerdì 16 febbraio su Rai1 (eccezionalmente subito dopo il Tg1 delle 20, non ci sarà Soliti ignoti). Antonella Clerici parla di Sanremo Young “Speriamo che rimanga un po’ dell’energia e della luce di questo Festival […] L'articolo Sanremo Young: Elisabetta Canalis e Cristina ...

Antonella Clerici/ "Con me Richard Gere e Paolo Bonolis : che Sanremo Young!“ : Antonella Clerici: in conferenza stampa Antonella Clerici annuncia i nomi dei suoi compagni di viaggio all'Ariston in Sanremo You. Ci sono Richard Gere e Paolo Bonolis: e non è finita qui...(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:45:00 GMT)

Antonella Clerici a Sanremo Young ospita Paolo Bonolis e Richard Gere : Sanremo Young: Paolo Bonolis e Richard Gere ospiti di Antonella Clerici Venerdì prossimo alle 21:25 su Rai 1 partirà la prima puntata del nuovo programma condotto da Antonella Clerici, Sanremo Young, in onda in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston di Sanremo. Pochi minuti fa, al termine della conferenza stampa dell’ultima puntata di Sanremo 2018, è arrivata Antonella Clerici per presentare la sua nuova trasmissione ai giornalisti, ...

Richard Gere a Sanremo Young insieme a Paolo Bonolis - e Morgan? L’annuncio di Antonella Clerici in conferenza stampa al Festival : Richard Gere a Sanremo Young insieme a Paolo Bonolis. Questa è una delle novità in arrivo da Sanremo 2018 e dalla conferenza dedicata al gran finale di questa edizione. L'annuncio di Antonella Clerici in conferenza stampa lascia tutti a bocca aperta e conferma che il Festival di Sanremo 2018 non finirà oggi e nel segno della continuità e della musica, la conduttrice ha lanciato la sua versione junior, il suo Sanremo Young. Una serie di ...

Sanremo Young : Antonella Clerici annuncia due grandi ospiti per la prima – Video : Sanremo Young, grandi nomi alla prima puntata di Sanremo Young. Antonella Clerici li ha svelati direttamente dalla sala stampa dell’Ariston.